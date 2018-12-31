Мещанский суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве клиента сервиса BlaBlaСar 29-летней Ирины Ахматовой

Ранее полиция задержала 39-летнего жителя подмосковного Серпухова Виталия Чикирева.

Ахматова пропала больше недели назад, когда выехала из Москвы в Тулу на своей машине. Сообщалось, что по дороге она подобрала попутчика, которого нашла через интернет-сервис. Тело женщины, по предварительным данным, найдено в Подмосковье. Сообщалось, что Чикирев ранее уже был судим за преступления сексуального характера.