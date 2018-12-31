Владимир Путин призвал расселить пострадавшую многоэтажку в Магнитогорске при малейшем сомнении в безопасности ее жильцов. Это не тот случай, когда нужно что-то экономить, — сказал президент на совещании в оперативном штабе. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский добавил, что одна из гостиниц города готова принять до 80-ти человек. В то же время на совещании было сказано, что для пострадавших подготовлено 300 мест.