Тела еще трех погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске обнаружили спасатели

Однако пока их не могут достать, существует опасность, что стены могут рухнуть, сказал глава МЧС Евгений Зиничев. Таким образом число жертв взрыва газа выросло уже до 7 человек. От 35 до 45 человек числятся пропавшими без вести.

Жители Магнитогорска тем временем приносят цветы и свечи к жилому дому, где обрушился подъезд. Очевидцы говорят, что у места трагедии образовался стихийный мемориал. Сообщается, что в Магнитогорске и Челябинской области отменены развлекательные мероприятия.