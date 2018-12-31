\\ В России появились первые «Заслуженные журналисты» и «Заслуженные работники связи и информации» //

Такие звания президент Владимир Путин присвоил главным редакторам «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды» Павлу Гусеву и Владимиру Сунгоркину, первому замглавы ТАСС Михаилу Гусману, ведущему телепередачи «В мире животных» Николаю Дроздову и шеф-фотографу московского бюро «Ассошиэйтед Пресс» Александру Земляниченко. Также Заслуженными журналистами России стали президент журфака МГУ Ясен Засурский и спецкор телеканала Россия-24 Евгений Поддубный.