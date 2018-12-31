В России появились первые «Заслуженные журналисты» и «Заслуженные работники связи и информации»
Такие звания президент Владимир Путин присвоил главным редакторам «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды» Павлу Гусеву и Владимиру Сунгоркину, первому замглавы ТАСС Михаилу Гусману, ведущему телепередачи «В мире животных» Николаю Дроздову и шеф-фотографу московского бюро «Ассошиэйтед Пресс» Александру Земляниченко. Также Заслуженными журналистами России стали президент журфака МГУ Ясен Засурский и спецкор телеканала Россия-24 Евгений Поддубный.
Комментарии13
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vladimir1967 31 декабря 2018 | 20:10
В нормальных странах нет госзваний заслуженный народный и др. , и страны отлично развиваются.
uhovostro 31 декабря 2018 | 20:12
vladimir1967:/ В нормальных странах нет госзваний/
Ну, так это в нормальных странах...
zonda_3 31 декабря 2018 | 20:20
vladimir1967:
Все верно. Путин превращается в Брежнева не только по президентскому долголетию, но и по уровню маразма. Когда ждать номинацию заслуженый ассинизатор или продаван петрушки?
pusto1 31 декабря 2018 | 20:24
Ну так Дроздов должен подарить президенту какого-нибудь красивого гада :)))
vis_a_vis 31 декабря 2018 | 20:11
\\ В России появились первые «Заслуженные журналисты» и «Заслуженные работники связи и информации» //
История покатилась вспять... Совковое дежавю.
pusto1 31 декабря 2018 | 20:18
у нас за заслуги работают, и денег не надо.
doxerom 31 декабря 2018 | 20:23
Рашка нынче это даже не зачуханный совок, это редкостный треш и отстой, даже представить не могу большей концентрации тупизны.
ffonarshik 31 декабря 2018 | 20:27
А как же это Путин своего самого любимого журналиста прокатил?
Беня Диктов что ж,не заслужил?
henry52 31 декабря 2018 | 20:28
А заслуженных пропогандонов там нет?
gena462 31 декабря 2018 | 20:28
"главным редакторам «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды» " - когда уже сами комсомольцы возродятся? Судя по всему ждать не долго... С 14 лет строем пойдут комсомольцы-добровольцы.
ser_gey_love_row 31 декабря 2018 | 20:28
заслуженными журналистами России стали президент журфака МГУ Ясен Засурский
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Ну так, ясен хер.
yralez 31 декабря 2018 | 20:34
Соловьиный помет опять тайно награжден.
alo0000 31 декабря 2018 | 20:38
Форменный идиотизм. По сути, это уже давно всем по барабану, а по форме - сколько угодно. «Лариса Максимна, ну что ты как в кино то?!»