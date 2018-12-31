Конверт с подозрительным порошком пришел по почте бывшему госсекретарю федерального правительства Бельгии

Тео Франкен занимался вопросами миграции и убежища. Он известен резкой позицией по отношению к миграционной политике Евросоюза. Не так давно Франкен вместе с соратниками по партии «Новый фламандский альянс» покинул правительство в знак несогласия с подписанием нового миграционного пакта ООН. Как пишет бельгийская пресса, политику и его семье предписали не покидать дом до полной экспертизы подозрительного порошка.

Франкену угрожали и раньше. В начале года он получил пакет с порошком и пулей.