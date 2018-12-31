Власти Франции готовятся к возможным беспорядкам в новогоднюю ночь
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер утверждает, что столкновения хотят спровоцировать участники «движения желтых жилетов». по его словам, только на Елисейских полях ожидается около 300 тысяч человек, которые придут посмотреть шоу и отметить наступление 2019-го года. Полиция Парижа предупредила, что за порядком в новогоднюю ночь будут следить 12 тысяч сотрудников и жандармов.
Комментарии4
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liquidsky__ 31 декабря 2018 | 20:12
Да конечно, до этого каждый год папуасы машины жгли, а тут вдруг желтые жилеты виноваты.
alehan22748 31 декабря 2018 | 20:42
liquidsky__: какое дело латинской свинье до Парижа, а??? В Париже все прекрасно! А вот в Магитогорске ж...па:(((( людей жалко....пипец - 21 век, а там газ разрывается и дом рушится как домино...
alehan22748 31 декабря 2018 | 20:44
liquidsky__: какое дело путинской свинье до Парижа, а??? В Париже все прекрасно! А вот в Магитогорске ж...па:(((( людей жалко....пипец - 21 век, а там газ разрывается и дом рушится как домино...
fresh_breeze 31 декабря 2018 | 20:34
"Министр внутренних дел Кристоф Кастанер утверждает, что столкновения хотят спровоцировать участники «движения желтых жилетов»."
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Да фигня всё это, мсье министр, забейте, у вас же демократия, нужно терпеть.
Скажите лучше, Эльзас чей? А то вон на Украине бегают чудаки, любящие спрашивать: "Чей Крым?". А свой "Крым", оказывается, есть у многих, у Франции в том числе. )))