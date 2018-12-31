Власти Франции готовятся к возможным беспорядкам в новогоднюю ночь

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер утверждает, что столкновения хотят спровоцировать участники «движения желтых жилетов». по его словам, только на Елисейских полях ожидается около 300 тысяч человек, которые придут посмотреть шоу и отметить наступление 2019-го года. Полиция Парижа предупредила, что за порядком в новогоднюю ночь будут следить 12 тысяч сотрудников и жандармов.