Американское посольство в Москве просит о консульском доступе к задержанному гражданину США Полу Уилану. Он подозревается в шпионаже. Как сказали «Интерфаксу» в пресс-службе дипмиссии, они получили уведомление о случившемся.

Уилана задержали еще в минувшую пятницу, но известно об этом стало лишь сегодня. Подробностей этого дела пока нет. Гражданину США может грозить до 20-ти лет лишения свободы.