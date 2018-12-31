Американское посольство в Москве просит о консульском доступе к задержанному гражданину США Полу Уилану
Американское посольство в Москве просит о консульском доступе к задержанному гражданину США Полу Уилану. Он подозревается в шпионаже. Как сказали «Интерфаксу» в пресс-службе дипмиссии, они получили уведомление о случившемся.
Уилана задержали еще в минувшую пятницу, но известно об этом стало лишь сегодня. Подробностей этого дела пока нет. Гражданину США может грозить до 20-ти лет лишения свободы.
Комментарии7
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klukvik 31 декабря 2018 | 20:12
на бута или бутину менять заложника будут
gordy 31 декабря 2018 | 20:15
@Уилана задержали еще в минувшую пятницу@
... чтобы томить его в одиночке все новогодние каникулы?
foma55 31 декабря 2018 | 20:13
Сразу надо было какого-нибудь американского "шпиона" поймать, желательно с высоким дипломатическим статусом и обменять на российскую Разведчицу до того как она пошла на сотрудничество с властями США. А вообще надо лучше кадры подбирать таких как Чапман-настоящий кремень.
osswam 31 декабря 2018 | 20:21
foma55: представляешь сколько америкосы могут наловить россиян у себя штатах? А сколько у них можно отжать недвижимости и барахлишка?
alehan22748 31 декабря 2018 | 20:32
Гражданину США может грозить до 20-ти лет лишения свободы.....
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Надо взять любую путинскую свинью из посольства в Вашингтоне (они уже лежат мордами в салате) и дать ей сходу два пожизненных! Потом менять на Уилана.
archibald_dandy_esquire 31 декабря 2018 | 20:13
заложник в обмен на Бутину?
скоро иностранцам в РФ просто опасно будет приезжать
fresh_breeze 31 декабря 2018 | 20:44
Давно пора было найти "материал" для вызволения россиян, ставших в США политзаключёнными. Можно сказать, "есть первая шпала".