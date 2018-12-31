Тело убитой попутчиком директора ресторана «Бургер Кинг» обнаружили в подмосковном лесу

Об этом агентству ТАСС сказал источник в правоохранительных органах. 29-летняя Ирина Ахматова пропала больше недели назад. Она выехала из Москвы в Тулу на своем автомобиле и на юге столицы подобрала попутчика, которого ранее выбрала через интернет-сервис BlaBlaCar.

Предполагаемый убийца был задержан на днях. Сообщается, что 39-летний Виталий Чикирев уже признался, что пошел на преступление из-за денег. По данным газеты «Московский комсомолец», Чикирев раньше служил в горячих точках и был судим за преступления на сексуальной почве.