Тело убитой попутчиком директора ресторана «Бургер Кинг» обнаружили в подмосковном лесу
Об этом агентству ТАСС сказал источник в правоохранительных органах. 29-летняя Ирина Ахматова пропала больше недели назад. Она выехала из Москвы в Тулу на своем автомобиле и на юге столицы подобрала попутчика, которого ранее выбрала через интернет-сервис BlaBlaCar.
Предполагаемый убийца был задержан на днях. Сообщается, что 39-летний Виталий Чикирев уже признался, что пошел на преступление из-за денег. По данным газеты «Московский комсомолец», Чикирев раньше служил в горячих точках и был судим за преступления на сексуальной почве.
Комментарии5
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ded64 31 декабря 2018 | 20:14
Имея такое бабло сажать в машину бомжа и ждать какой то благодарности...
a_111111 31 декабря 2018 | 20:19
ded64: какое бабло. Она директор маленького ресторана, скорее наемный...
zavlabor 31 декабря 2018 | 20:15
"Убийца – Виталий Чикирев, сознался в содеянном. Мужчина служил в горячих точках и имел кличку Чекист... Убийцу искали несколько дней - он среди знакомых сослуживцев был известен своей способностью к конспирации......Чикирев - член Боевого братства." "МК"
"Если группа Вагнера что-то нарушает, Генпрокуратура должна дать этому правовую оценку. По поводу присутствия ЧВК за границей: если они не нарушают законов, то имеют право продавливать свои бизнес-интересы в любой точке мира. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность. Но стоит только это сделать, как и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда. " В.В.Путин о наёмниках ЧВК.
anemon 31 декабря 2018 | 20:17
Что молчим, пригожинские? Ваш герой, против русофобии за русский мир.
horseraddish 31 декабря 2018 | 20:30
Жалко женщину. К сожалению, визуально адептоа "русского мира" сразу не обнаружить