Спасатели завозят тепловые пушки и освещения для поисковых работ на месте обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. В МЧС говорят, что остается неизвестной судьба 35 человек, однако мэрия Магнитогорска распространила список из 45 жильцов дома, с которыми не могут связаться.

По официальным данным, в результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда погибли 4 человека. В Челябинской области в связи с трагедией отменены праздничные мероприятия. В Магнитогорске сегодня побывал и президент Владимир Путин.

После обрушения подъезда дома в Магнитогорске, люди помогали выбраться из под завалов пострадавшим. Об этом «Эху» рассказал один из очевидцев, пожелавший остаться неизвестным. Очевидец добавил, что почти сразу приехала полиция, которая отогнала людей от завалов, так как была вероятность дальнейших обрушений.