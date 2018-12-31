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Эксклюзив Эха 20:00, 31 декабря 2018

Спасатели завозят тепловые пушки и освещения для поисковых работ на месте обрушившегося подъезда жилого дома

Спасатели завозят тепловые пушки и освещения для поисковых работ на месте обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. В МЧС говорят, что остается неизвестной судьба 35 человек, однако мэрия Магнитогорска распространила список из 45 жильцов дома, с которыми не могут связаться.

По официальным данным, в результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда погибли 4 человека. В Челябинской области в связи с трагедией отменены праздничные мероприятия. В Магнитогорске сегодня побывал и президент Владимир Путин.

После обрушения подъезда дома в Магнитогорске, люди помогали выбраться из под завалов пострадавшим. Об этом «Эху» рассказал один из очевидцев, пожелавший остаться неизвестным. Очевидец добавил, что почти сразу приехала полиция, которая отогнала людей от завалов, так как была вероятность дальнейших обрушений.

Комментарии

8

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vis_a_vis 31 декабря 2018 | 20:08

\\ В МЧС говорят, что остается неизвестной судьба 35 человек, однако мэрия Магнитогорска распространила список из 45 жильцов дома, с которыми не могут связаться. //

В общем, постепенно готовят к сообщению о реальном числе жертв, не 4 человека, а больше.

andreyoo 31 декабря 2018 | 20:43

vis_a_vis: Год для хомячков в целом прошел невесело. Но концовка порадовала, появился повод сплясать на костях, не так ли?

curious69_ 31 декабря 2018 | 20:13

//Спасатели завозят тепловые пушки и освещения для поисковых работ на месте обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. //
Ну да прошло ВСЕГО 14 часов и спасатели ,получив МУДРЫЕ указания от водя, завозят тепловые пушки и прожектора... Сами бы ни за что не додумались. А ещё живые люди лежат под завалами на морозе. Ну очень высокотехнологичная МОГУЧАЯ Россия.....Бл...дь

zonda_3 31 декабря 2018 | 20:27

curious69_:

"А ещё живые люди лежат под завалами на морозе." -

Это первое о чем я подумал, прочитав эту ужасную новость. Одетые по домашнему, раненные и в такой мороз. Спасателям стоит поторопится.

edward_1960 31 декабря 2018 | 20:17

\\ В МЧС говорят, что остается неизвестной судьба 35 человек, однако мэрия Магнитогорска распространила список из 45 жильцов дома, с которыми не могут связаться. // - и тут хотят соврать как всегда! Подлецы!

zonda_3 31 декабря 2018 | 20:33

edward_1960:

Не портить же путятищне новогоднее настроение

fedor57 31 декабря 2018 | 20:23

Причина данной трагедии скорее всего разгильдяйство или газовиков или жильцов квартиры, где произошел взрыв. Как бы данное происшествие власти не использовали для принудительного повсеместного отказа от газовых плит и перехода на электричество (особенно на фоне введения нормативов и отказов льгот для владельцев электроплит).

andreyoo 31 декабря 2018 | 20:41

fedor57: А вас все заботит, как бы привязать трагелию к росту тарифов, распилам и откатам. Тьфу!

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