Первый американский политик объявил о планах участвовать в президентских выборах 2020-го года. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен объявила о создании комитета, который будет рассматривать возможность ее выдвижения. В прошлом месяце она была переизбрана на второй шестилетний срок в палату Конгресса. Уоррен неоднократно подвергалась критике со стороны действующего президента США Дональда Трампа — в частности, из-за того, что она не могла подтвердить наличия в ее роду коренных американцев, как она утверждала.