Первый американский политик объявил о планах участвовать в президентских выборах 2020-го года
Первый американский политик объявил о планах участвовать в президентских выборах 2020-го года. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен объявила о создании комитета, который будет рассматривать возможность ее выдвижения. В прошлом месяце она была переизбрана на второй шестилетний срок в палату Конгресса. Уоррен неоднократно подвергалась критике со стороны действующего президента США Дональда Трампа — в частности, из-за того, что она не могла подтвердить наличия в ее роду коренных американцев, как она утверждала.
Комментарии5
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kuchumka 31 декабря 2018 | 19:49
Коренные американцы это простите кто, индейцы племени тумба-юмба?
polsan 31 декабря 2018 | 20:01
kuchumka: нацик одноклеточный, откуда у тебя столько вражды и ненависти к всем людям, может это у тебя от масла пальмового! Сдай свой ДНК, в iGENEA, там тебе скажут кто были твои прородичи, только не повесься потом, когда правду узнаешь! ))
kuchumka 31 декабря 2018 | 20:09
polsan: ты ненормальный, где ты в моем комменте узрел ненависть, вражду и т.п?))) Голову лечи!
polsan 31 декабря 2018 | 20:40
kuchumka: Лечи ты голову нацик одноклеточный, и сдай, сдай ДНК, чище воздух будет тут на сайте!
kuchumka 31 декабря 2018 | 20:13
polsan: да и твоя IGENEA отстой, а вот Family Tree DNA вот это действительно мировой лидер в этой области.