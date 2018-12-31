Канал издания «МБХ Медиа» на сервисе Яндекс.Дзен заблокирован по требованию Роскомнадзора
Это было сделано для того, чтобы не подвергать риску блокировки весь сервис, — пояснили «Эху» представители Яндекса. В уведомлении надзорного ведомства говорится о том, что владелец канала должен удалить информацию, которая была запрещена по решению Генпрокуратуры от 20-го февраля.
Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло считает, что претензии Роскомнадзора безосновательны. Она связывает блокировку с недавними публикациями и, в частности, со статьей о том, как псковским десантникам урезали премию из-за строительства главного храма Вооруженных сил России. Куцылло добавила, что издание будет в судебном порядке оспаривать блокировку.
Комментарии5
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gregor 31 декабря 2018 | 19:38
Канал издания «МБХ Медиа» на сервисе Яндекс.Дзен заблокирован по требованию Роскомнадзора
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Я и 86 % телевизионного .... электората , одобрямс .
Низяяяяяяяя ..... .
kondrat_vlad 31 декабря 2018 | 19:42
Я уже заблокировал у себя Яндекс по моему личному постановлению, как поисковик подвластный гебнюкам.
unprejudiced 31 декабря 2018 | 19:43
Это хорошо что распространителя фейков, сливной бачок западных агентов заблокировали.
kara 31 декабря 2018 | 19:51
да и хрен с ним, с этим МБХ Медиа
fedor57 31 декабря 2018 | 19:56
Яднекс давно уже лег под власть. Если гугл ограничивает американский конгресс, то яндексу на репутацию давно уже пофиг.