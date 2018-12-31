Канал издания «МБХ Медиа» на сервисе Яндекс.Дзен заблокирован по требованию Роскомнадзора

Это было сделано для того, чтобы не подвергать риску блокировки весь сервис, — пояснили «Эху» представители Яндекса. В уведомлении надзорного ведомства говорится о том, что владелец канала должен удалить информацию, которая была запрещена по решению Генпрокуратуры от 20-го февраля.

Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло считает, что претензии Роскомнадзора безосновательны. Она связывает блокировку с недавними публикациями и, в частности, со статьей о том, как псковским десантникам урезали премию из-за строительства главного храма Вооруженных сил России. Куцылло добавила, что издание будет в судебном порядке оспаривать блокировку.