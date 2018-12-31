35 человек остаются в списках пропавших без вести после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске

Список жильцов, с которыми не удалось выйти на связь, распространило МЧС. Среди тех, кто в нем числится, не менее 7-ми детей. Всего из-за взрыва было разрушено 26 квартир, — уточнили в ведомстве. Пока что официально признаны погибшими 4 человека.

В Челябинской области из-за трагедии отменены праздничные мероприятия. Пока траур в регионе не объявлялся. Сегодня в Магнитогорск прилетел президент Владимир Путин, который выразил соболезнования семьям погибших.