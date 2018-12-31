35 человек остаются в списках пропавших без вести после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
Список жильцов, с которыми не удалось выйти на связь, распространило МЧС. Среди тех, кто в нем числится, не менее 7-ми детей. Всего из-за взрыва было разрушено 26 квартир, — уточнили в ведомстве. Пока что официально признаны погибшими 4 человека.
В Челябинской области из-за трагедии отменены праздничные мероприятия. Пока траур в регионе не объявлялся. Сегодня в Магнитогорск прилетел президент Владимир Путин, который выразил соболезнования семьям погибших.
Комментарии7
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poluputing 31 декабря 2018 | 19:38
не поймёт нацлидер намёка божьего, ох не поймёт, что о душе пора помыслить
kuchumka 31 декабря 2018 | 19:42
Так разбирать надо быстрее, может остались еще живые под завалами, а там сейчас скорее всего один приехал посмотреть и все работы остановили, сейчас Димон приедет, потом еще кто нибуль приедет, потом сто совещаний проведут и т.п.
ne86 31 декабря 2018 | 19:43
Если кто и оставался жив, то неизбежно замерз. Лучше бы вместо массы нового оружия изобрели способ обогрева оставшихся под завалами.
kompricikos 31 декабря 2018 | 20:06
ne86: показали мальчика к которого он посетил, парень весь в зеленке, это что единственное средство для обработки ран в больнице?
uhovostro 31 декабря 2018 | 19:47
Представляю, как он сейчас переживает! Наверняка и праздничный ужин в знак траура сократит : вместо фуа-гра съест жареных бекасов и дупелей по охотничьи, чёрной икры всего пару-тройку ложек, от трюфелей под бешамелем скорее всего вообще откажется, а Дом Периньон заменит простым Луи Родерер Розе Брют, тоже в знак траура...
redactor 31 декабря 2018 | 20:15
uhovostro: советского шампуня ёбнeт
a_111111 31 декабря 2018 | 20:17
Пора траур объявлять....