Сервис Яндекс.Дзен заблокировал канал интернет-издания «МБХ Медиа»

Интернет-сервис «Яндекс. Дзен» заблокировал канал «МБХ медиа» по требованию Роскомнадзора. Это решение не имеет оснований, оно связано с обидой ведомства на недавние публикации. Такое мнение «Эху» высказала главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

«МБХ медиа» будет отстаивать свои права в судебном порядке сразу после новогодних праздников, добавила Вероника Куцылло.