Госдепартамент США подтвердил, что был проинформирован о задержании американского гражданина в Москве. Вашингтон уже запросил о консульском доступе к задержанному. Пола Уилана подозревают в шпионаже. Сотрудники ФСБ задержали его еще в пятницу, однако об этом стало известно лишь сегодня. Других подробностей пока нет. Американцу может грозить до 20-ти лет лишения свободы.