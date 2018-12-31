Госдепартамент США подтвердил, что был проинформирован о задержании американского гражданина в Москве
Госдепартамент США подтвердил, что был проинформирован о задержании американского гражданина в Москве. Вашингтон уже запросил о консульском доступе к задержанному. Пола Уилана подозревают в шпионаже. Сотрудники ФСБ задержали его еще в пятницу, однако об этом стало известно лишь сегодня. Других подробностей пока нет. Американцу может грозить до 20-ти лет лишения свободы.
Комментарии1
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tant14 31 декабря 2018 | 19:12
Реакция американцев будет после рождественских каникул.
Трамп полезет на стену и от кремлинов только пух и перья полетят.
У Трампа выбора нет, он на ниточке висит.