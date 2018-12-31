Владимир Путин призывает россиян в новогоднюю ночь проявить сопереживание и помянуть погибших в Магнитогорске. Сегодня в результате взрыва газа в 10-этажном доме обрушился подъезд. По официальным данным, погибли 4 человека, но до сих пор неизвестна судьба 35-ти, в том числе семерых детей.

Российский президент выразил соболезнования семьям погибших. Он прилетел сегодня в Магнитогорск, где осмотрел место происшествия, принял участие в работе оперативного штаба МЧС и посетил одного из пострадавших в больнице.