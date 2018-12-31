Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа»
Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа». Представители сервиса пояснили, что блокировка произведена по требованию Роскомнадзора. Она связана с размещением материалов движения «Открытая Россия». В Роскомнадзоре утверждают, что эта организация была признана нежелательной и ссылаются на постановление Генпрокуратуры. Однако в самой Генпрокуратуре ранее поясняли, что нежелательной была признана структура, зарегистрированная в Великобритании, и решение ведомства не распространялось на одноименное движение, которое действует в России.
Канал «МБХ Медиа» на Яндекс.Дзен был создан в начале года после блокировки его основного домена.
UPD
Пресс-служба Яндекс.Дзен:
Мы получили уведомление от Роскомнадзора от 31.12.18 о необходимости сообщить владельцу канала МБХ Медиа, что он должен удалить со своего канала запрещенную информацию. Она была признана таковой решением Генпрокуратуры от 20.02.2018. Мы уведомили владельца, а также ограничили доступ к каналу из ленты Дзена. Теперь владелец канала может самостоятельно удалить контент, к которому есть претензии у регулятора.
Получив уведомление от Роскомнадзора, мы заблокировали канал, чтобы не подвергать риску блокировки весь сервис.
Комментарии7
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mucha2018 31 декабря 2018 | 18:38
С Новым Годом, пригожинские! Персональный привет Уголовнику!
gordy 31 декабря 2018 | 18:54
Гасят искры здравомыслия?
ajsenev 31 декабря 2018 | 18:59
Роскомпозор совсем оборзел!
kitaiss 31 декабря 2018 | 18:40
Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа»
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а я уже давно заблокировал с помощью Adguard долбаный дзен...
shakhtar 31 декабря 2018 | 18:54
Что такое Яндекс Дзен ???
pusto1 31 декабря 2018 | 18:59
яндекс.хрень ))) ждем поздравлений от МБХ и ВВМ
aallttoo 31 декабря 2018 | 19:04
Бабища Манька Захарова что-то надысь про свободу слова в США истерично заявляла, помнится.
То ли дело в расеюшке - сплошная свобода слова