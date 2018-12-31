Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа». Представители сервиса пояснили, что блокировка произведена по требованию Роскомнадзора. Она связана с размещением материалов движения «Открытая Россия». В Роскомнадзоре утверждают, что эта организация была признана нежелательной и ссылаются на постановление Генпрокуратуры. Однако в самой Генпрокуратуре ранее поясняли, что нежелательной была признана структура, зарегистрированная в Великобритании, и решение ведомства не распространялось на одноименное движение, которое действует в России.

Канал «МБХ Медиа» на Яндекс.Дзен был создан в начале года после блокировки его основного домена.

UPD

Пресс-служба Яндекс.Дзен:

Мы получили уведомление от Роскомнадзора от 31.12.18 о необходимости сообщить владельцу канала МБХ Медиа, что он должен удалить со своего канала запрещенную информацию. Она была признана таковой решением Генпрокуратуры от 20.02.2018. Мы уведомили владельца, а также ограничили доступ к каналу из ленты Дзена. Теперь владелец канала может самостоятельно удалить контент, к которому есть претензии у регулятора.

Получив уведомление от Роскомнадзора, мы заблокировали канал, чтобы не подвергать риску блокировки весь сервис.