Президент не будет менять текст новогоднего поздравления в связи с трагедией в Магнитогорске

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, обращение главы государства уже транслируют на те регионы, где наступил Новый год, — передает агентство ТАСС. Видео поздравления Путина было записано раньше, чем произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске.

Между тем, жители города, как сообщается, приносят к пострадавшему дому цветы и свечи. Там появился народный мемориал.