Президент не будет менять текст новогоднего поздравления в связи с трагедией в Магнитогорске
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, обращение главы государства уже транслируют на те регионы, где наступил Новый год, — передает агентство ТАСС. Видео поздравления Путина было записано раньше, чем произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске.
Между тем, жители города, как сообщается, приносят к пострадавшему дому цветы и свечи. Там появился народный мемориал.
Комментарии14
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laz89 31 декабря 2018 | 18:35
У каждой ошибки есть имя и фамилия.
И.Сталин
Фамилия ошибки России - Путин В.В.
pyco__mypucmo 31 декабря 2018 | 18:38
laz89: из-за нескольких голов скота текст менять?! Это не по-царски.
tant14 31 декабря 2018 | 18:48
pyco__mypucmo: Видимо речь идет не о нескольких, а о нескольких десяткахъ голов , но пока народ подготавливают и говорят о пропавших.
Но даже если кто-то чудом и остался жив под завалами, то все уже давно перемерзли, температура в Магнитогорске минус 20, а после взрыва уже более 12-ти часов прошло.
А не сообщают о погибших потому что тогда траур надо объявлять.
А тут Новый год.
Так что будут пить и веселиться. на костях
Это Россия
secondvenmud 31 декабря 2018 | 19:03
Великий Президент Великой Державы всегда должен быть в прекрасном настроении.
tv_victim 31 декабря 2018 | 18:36
Оно и понятно. Этих "обращений", небось, наштамповано у же столько, что и внукам хватит! А уж где он, этот самый "обращенец", только Бог ведает.... Может уж и нет его, может он настолько уже далек от всего им устроенного паскудства, что только на очередную инаугурацию приезжает....
satttana_perrrrkele 31 декабря 2018 | 18:37
да, действительно, фигня какая-то:
- она утонула
- они взорвались
alex949 31 декабря 2018 | 18:43
Да, на йехе сегодня настоящий праздник - чем хуже, тем лучше !
tant14 31 декабря 2018 | 18:53
alex949: А ты спляши на костях десятков погибших, назло врагам.
Чтобы видели, что тебе на погибших соотечественников наплевать.
Выпей водочки и оливье закуси, сегодня Новый год, потом концерт посмторишь, юмористов всяких петросянов.
kreamssdick 31 декабря 2018 | 18:49
Люди под завалами на морозе. Живые, покалеченные. Им больно и страшно. Они умирают. У нас концерты, шутки-прибаутки, пожелания счастья.
vilingrad 31 декабря 2018 | 18:50
Страна «Голубой огонёк»
kitaiss 31 декабря 2018 | 18:53
шос, дебил плешивый...
captaingeorge 31 декабря 2018 | 18:55
Обозначил своё неравнодушие и показал его на всю страну, которую сам и завёл в тупик деградации. Самый лучший способ доказать своё неравнодушие - добровольная отставка и честное признание: Пересидел, страна от меня устала...
timmthybuli1977 31 декабря 2018 | 18:59
Пусть всё начнется с чистого листа, Забудутся обиды и невзгоды. Исполнится заветная мечта, И станет мир добрее. С Новым годом!
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klukvik 31 декабря 2018 | 19:00
все равно его треп никто не слушает