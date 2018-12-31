Президент Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации»
Президент Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации». Согласно тексту указа, звания присвоены за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.
Награда не досталась многим людям, которые его действительно заслужили. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Антон Красовский.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
apels 31 декабря 2018 | 18:42
Вспомнилось по поводу ".... жопа есть а слова нет" :)
danko1 31 декабря 2018 | 19:14
apels: "Заслуженный пропагандист и почетный холуй" должна награда называться.
Немногочисленных реальных журналистов Путин награждать не будет.
disbuckpatdisr1979 31 декабря 2018 | 19:10
Бой курантов раздается, Наступает Новый Год. Пусть он радость и удачу Непременно принесет.
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan