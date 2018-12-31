Президент Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации». Согласно тексту указа, звания присвоены за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.

Награда не досталась многим людям, которые его действительно заслужили. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Антон Красовский.