На проходящем в Канаде молодежном Чемпионате мира по хоккею групповой этап завершится завтра утром

После победы сборной России над Швейцарией 7:4, в группе А сложилась следующая ситуация: канадцы и наша команда имеют по 9 очков и разыграют предстоящей ночью первое место в группе. Судьба двух оставшихся путевок в плей-офф решится в матче между хоккеистами Чехии и Дании. Причем последних устроит только победа в основное время. А вот швейцарцы, которые все свои матчи уже провели и ниже четвертого места не опустятся.

В другой группе перед заключительным туром ситуация также запутанная. Здесь перовую строчку, скорее всего, сохранят действующие Чемпионы мира шведы. Проиграть команде Казахстана хоккеисты Тре Крунур не смогут, очевидно, даже при большом желании.

А вот второе место разыграют в очной встрече финны и американцы. Тут все предельно просто. Кто победит, тот и займет второе, вслед за шведами, место в группе. Четвертой при любом раскладе окажется команда Словакии. Именно на нее в четвертьфинале и выйдет победитель нашей группы.

Встреча сборных России и Канады начнется завтра в 4 утра по московскому времени. Трансляция на МАТЧ ТВ.