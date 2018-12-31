Сегодня США официально покидают ЮНЕСКО
При этом Вашингтон намерен оставаться в организации в статусе постоянного наблюдателя. Американские власти объяснили свое решение необходимостью реформированию ЮНЕСКО, а также негативным отношением организации к политике Израиля на Ближнем Востоке. Израиль также объявил о выходе из ЮНЕСКО после того, как в конце 2017-го года Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
Комментарии4
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gregor 31 декабря 2018 | 18:32
Сегодня США официально покидают ЮНЕСКО
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если Юнеско поддерживает террористов ...то что там делать людям ?
arye_11 31 декабря 2018 | 18:34
а также негативным отношением организации к политике Израиля на Ближнем Востоке.
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Не к "политике"!!!
ЮНЕСКО к политике отношения не имеет, а занимается вопросами культуры.
И вот уже с "точки зрения" культуры они и заявляют, что никакой связи у иудеев с Иудеей нет.
А пошла бы эта "юнеска" в ж***.
Дикари за американские деньги непыльно пристроились в Женеве со своим дикарским мнением и выдавая это дикарское мнение за мировое.
sagen 31 декабря 2018 | 18:53
"Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?"... Вернее на организацию под названием два ноля "эн" (00Н)? Толку от неё нет никакого, пустые разговоры, куча денег, куча чиновничьего навоза. Кто может вспомнить хоть какую-то пользу от этого многомиллиардного доробла за последние лет двадцать -тридцать? Тот сказал - этот сказал. Эти голосовали, эти воздержались.. Кормятся там помаленьку всякие Науру продавая свой голос и вся польза.
olenenok_zed 31 декабря 2018 | 19:01
Ну не нравится фашистам ) что их фашистами называют :)