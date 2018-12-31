Сегодня США официально покидают ЮНЕСКО

При этом Вашингтон намерен оставаться в организации в статусе постоянного наблюдателя. Американские власти объяснили свое решение необходимостью реформированию ЮНЕСКО, а также негативным отношением организации к политике Израиля на Ближнем Востоке. Израиль также объявил о выходе из ЮНЕСКО после того, как в конце 2017-го года Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.