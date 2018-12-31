Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ожидает позитивных результатов от переговоров с Россией о цене на газ. Об этом он сам сказал в опубликованном на его странице в Фейсбуке видео.

«По газу решения нет, но обсуждения продолжатся. Конечно, на встрече с Путиным было отмечено, что для обеих сторон — это чувствительная тема. Но я оптимистично настроен в этом вопросе, и надеюсь для нас также будут желательные результаты, или, как минимум, не будет нежелательных последствий. Могу закрепить, что мы полноценно понимаем, каким должно быть развитие двусторонних отношений. По сути это обобщение обсуждений, которые велись на протяжении восьми месяцев — как публично, так и в рабочем порядке.»

Никол Пашинян добавил, что встреча с Владимиром Путиным прошла в положительной атмосфере.