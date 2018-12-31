Никол Пашинян ожидает позитивных результатов от переговоров с Россией о цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ожидает позитивных результатов от переговоров с Россией о цене на газ. Об этом он сам сказал в опубликованном на его странице в Фейсбуке видео.
«По газу решения нет, но обсуждения продолжатся. Конечно, на встрече с Путиным было отмечено, что для обеих сторон — это чувствительная тема. Но я оптимистично настроен в этом вопросе, и надеюсь для нас также будут желательные результаты, или, как минимум, не будет нежелательных последствий. Могу закрепить, что мы полноценно понимаем, каким должно быть развитие двусторонних отношений. По сути это обобщение обсуждений, которые велись на протяжении восьми месяцев — как публично, так и в рабочем порядке.»
Никол Пашинян добавил, что встреча с Владимиром Путиным прошла в положительной атмосфере.
Комментарии4
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ukrotomos 31 декабря 2018 | 18:26
За чужой счёт Колян авторитет хочет поднять!
neyexo 31 декабря 2018 | 18:38
не надо ни с кем переговором, меньше будет обид.
Всем по цене для Германии минус или плюс разница в транзите.
Наверно Армения из Ирана получает, которому Россия компенсирует другими поставками.
porcalidou1986 31 декабря 2018 | 19:02
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greeg1 31 декабря 2018 | 19:03
Пашинян может рассчитывать на положительный результат по цене на газ только при одном условии: если у него найдется четыре мешка картошки и шмат сала. Эффект переговоров будет еще выше, если Пашинян сменит фамилию на Лукашенян.