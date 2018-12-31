Гражданин США задержан в Москве по подозрению в шпионаже

Арест произошел на фоне ряда громких шпионских скандалов с участием россиян.

Об аресте американца ФСБ сообщила сегодня, хотя задержан он был еще в минувшую пятницу. В ведомстве назвали его имя — Пол Уилан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж», идет следствие. Виновному грозит до 20 лет лишения свободы. Никакие других подробности не приводятся.

В российском МИДе сказали, что посольство США в соответствии с двусторонней консульской конвенцией своевременно оповещено о случившемся. За более подробной информацией посоветовали обращаться в ФСБ.

Инцидент прокомментировали и в обеих палатах парламента, однако никаких новых сведений не уточнили. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил уверенность в том, что спецслужбы вели долгую разработку, следили за «этим гражданином» и выявили, что он занимался шпионажем. Такие действия могут осуществляться на российской территории «только незаконно», поэтому такие люди должны задерживаться, резюмировал парламентарий. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал RT, что Соединенные Штаты могут интересоваться широким кругом вопросов, в том числе и чисто военными. Например, иметь интерес к новым разработкам нашей оборонной промышленности. Он отметил успешную работу российской контрразведки, а также допустил ответные действия со стороны США. В свою очередь, замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный призвал не связывать данный случай с задержанием в США россиянки Марии Бутиной, поскольку российские спецслужбы, как он выразился в интервью РИА, «работают в плановом режиме».

Напомню, Бутину в Штатах обвиняют в том, что она действовала в качестве незарегистрированного иноагента. Ей грозит до шести месяцев тюрьмы и депортация. На днях ей смягчили режим содержания. Ну а самым громким случаем стало отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти обвиняют в этом сотрудников российской военной разведки.

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции обвинил западные страны в использовании дел о шпионаже для подрыва набирающей мощи России.