Гражданин США задержан в Москве по подозрению в шпионаже
Арест произошел на фоне ряда громких шпионских скандалов с участием россиян.
Об аресте американца ФСБ сообщила сегодня, хотя задержан он был еще в минувшую пятницу. В ведомстве назвали его имя — Пол Уилан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж», идет следствие. Виновному грозит до 20 лет лишения свободы. Никакие других подробности не приводятся.
В российском МИДе сказали, что посольство США в соответствии с двусторонней консульской конвенцией своевременно оповещено о случившемся. За более подробной информацией посоветовали обращаться в ФСБ.
Инцидент прокомментировали и в обеих палатах парламента, однако никаких новых сведений не уточнили. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил уверенность в том, что спецслужбы вели долгую разработку, следили за «этим гражданином» и выявили, что он занимался шпионажем. Такие действия могут осуществляться на российской территории «только незаконно», поэтому такие люди должны задерживаться, резюмировал парламентарий. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал RT, что Соединенные Штаты могут интересоваться широким кругом вопросов, в том числе и чисто военными. Например, иметь интерес к новым разработкам нашей оборонной промышленности. Он отметил успешную работу российской контрразведки, а также допустил ответные действия со стороны США. В свою очередь, замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный призвал не связывать данный случай с задержанием в США россиянки Марии Бутиной, поскольку российские спецслужбы, как он выразился в интервью РИА, «работают в плановом режиме».
Напомню, Бутину в Штатах обвиняют в том, что она действовала в качестве незарегистрированного иноагента. Ей грозит до шести месяцев тюрьмы и депортация. На днях ей смягчили режим содержания. Ну а самым громким случаем стало отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти обвиняют в этом сотрудников российской военной разведки.
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции обвинил западные страны в использовании дел о шпионаже для подрыва набирающей мощи России.
Комментарии6
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tant14 31 декабря 2018 | 18:34
Видимо, в скором времени надо ждать сообщения об аресте в США десятка россиян.
такая вот беда. если чего больнее не прищемят,
типа счетов и собственности кремлинов.
Трамп сейчас должен отреагировать крайне резко.
Ведь он на ниточке висит.
oo0oo 31 декабря 2018 | 18:48
Отличный новогодний подарок Кремлю!) У американских шпионов в России должна земля гореть под ногами!
tant14 31 декабря 2018 | 18:58
oo0oo: А я подумал, что ты про взрыв в Магнитогорске.
думаешь это подарок Кремлю американские шпионы сделали?
Да в России шпионов не надо, сами вы взорвете все что надо и не надо.
Ты сегодня пить будешь и радоваться, да? Подарок получил ведь Кремль.
А на десятки погибших соотечественников тебе плевать. Ну приполясывай.
Траур ведь не объявят.
Текст поздравления Путин не изменит.
Все хорошо, прекрасная Россия, гуляй рванина.
splin2 31 декабря 2018 | 18:42
Гражданин США (эксперт ВАДА) задержан за попытку получить доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая была опечатана СК РФ в связи с федеральным расследованием допинговых нарушений.)))
tv_victim 31 декабря 2018 | 18:43
Видать, в последние минуты пришлось план по поимке шпиЁнов выполнять.... А тут вот он, мериканин! Грех не тскрутить. НичЁ, после празнегов отпустят.
seva1223 31 декабря 2018 | 19:09
Зная все эту гопоту, в смысле российскую власть , то могу предположить что шпиона взяли на "горячем" скорее всего после его вопроса "как пройти в публичную библиотеку".