Мещанский суд столицы арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве клиентки BlaBlaCar
Ранее 39-летний Виталий Чикирев признался в совершении преступления.
Предполагаемому виновнику громкой предновогодней трагедии было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, мужчина арестован до 27 февраля. Об этом «Интерфаксу» в Мещанском суде Москвы.
Виталий Чикирев был задержан в субботу во Владимирской области. Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса, на которой подозреваемый признает свою вину в убийстве 29-летней Ирины Ахматовой.
На сайте Следственного комитета сообщается, что тело убитой девушки пока не нашли, поиски продолжаются. Подозреваемый рассказал, что спрятал труп в лесополосе в Московской области.
Директор двух ресторанов Burger King Ирина Ахматова пропала 23 декабря по пути из Москвы в Тулу. Она поехала туда на своей машине навестить родителей и на юге столицы подобрала попутчика через сервис BlaBlaCar. После этого девушка перестала выходить на связь, и ее муж обратился в полицию. Уже после исчезновения Ахматовой стало известно, что подсевший к ней в машину уроженец Серпухова Виталий Чикирев ранее был судим за изнасилование и разбой. Автомобиль «Ауди», принадлежащий жертве, позднее нашли на парковке у торгового центра в Ярославле.
По статье об умышленном убийстве виновнику грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Комментарии1
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partcarommeo1982 31 декабря 2018 | 19:00
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