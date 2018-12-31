Жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее обращение президента Путина. Взрыв в Магнитогорске в нем не упоминается.

Президент призвал россиян совместно работать над улучшением страны.

«Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их», — сообщил Песков журналистам. Как уточнил пресс-секретарь главы государства, Путин также отметил, что по стране уже идет Новый год, который скоро придет в Европейскую часть России. Тем не менее, по его словам, люди сопереживают тем, кто потерял своих близких.

Как напоминает издание «Медуза», перед новым 2014-м годом Путин выпустил два новогодних обращения в связи с терактами в Волгограде 29 и 30 декабря. В первом Путин не упоминал о произошедшем, а во втором заявил о бесчеловечных террористических актах.