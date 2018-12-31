Жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее обращение президента Путина
Жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее обращение президента Путина. Взрыв в Магнитогорске в нем не упоминается.
Президент призвал россиян совместно работать над улучшением страны.
«Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их», — сообщил Песков журналистам. Как уточнил пресс-секретарь главы государства, Путин также отметил, что по стране уже идет Новый год, который скоро придет в Европейскую часть России. Тем не менее, по его словам, люди сопереживают тем, кто потерял своих близких.
Как напоминает издание «Медуза», перед новым 2014-м годом Путин выпустил два новогодних обращения в связи с терактами в Волгограде 29 и 30 декабря. В первом Путин не упоминал о произошедшем, а во втором заявил о бесчеловечных террористических актах.
Комментарии2
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gregor 31 декабря 2018 | 18:30
Жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее обращение президента Путина
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Какое счастье , как им повезло .... .
Вот где повезло ..... то .
quiremithsbench1974 31 декабря 2018 | 19:12
С Новым годом поздравляю Счастье в дом к себе впусти, И пусть в Новый год с любовью Тебе будет по пути.
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