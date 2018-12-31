Режиссер Алексей Красовский сегодня отменил премьерный показ в YouTube своей комедии «Праздник». «Я не могу делать вид, будто не знаю о случившемся в Магнитогорске. Я не знаю, будет ли объявлен в стране траур, но для меня это горе», — написал Красовский в Фейсбуке. Сегодня я мечтаю лишь о том, чтобы всех нашли и спасли. О новой дате премьеры будет объявлено дополнительно, — добавил режиссер.