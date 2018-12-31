Режиссер Алексей Красовский сегодня отменил премьерный показ в YouTube своей комедии «Праздник»
Режиссер Алексей Красовский сегодня отменил премьерный показ в YouTube своей комедии «Праздник». «Я не могу делать вид, будто не знаю о случившемся в Магнитогорске. Я не знаю, будет ли объявлен в стране траур, но для меня это горе», — написал Красовский в Фейсбуке. Сегодня я мечтаю лишь о том, чтобы всех нашли и спасли. О новой дате премьеры будет объявлено дополнительно, — добавил режиссер.
Комментарии3
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kreamssdick 31 декабря 2018 | 18:29
А Петросян по всем госканалам, такой вот у нас "праздник"
kir_pich_101 31 декабря 2018 | 18:31
Человечно.
Согласен с ним.
Посмотрим позже, не вопрос.
victor_xy 31 декабря 2018 | 18:58
//«Я не могу делать вид, будто не знаю о случившемся в Магнитогорске. Я не знаю, будет ли объявлен в стране траур, но для меня это горе», — написал упырь красовский…//
Да что тут говорить, - лицемерная гнида - вот и весь этот упырь красовский, ...а когда он подохнет, то мир станет чище = аминь!