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Эксклюзив Эха 18:00, 31 декабря 2018

Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек

Судьба нескольких десятков человек неизвестна после взрыва и обрушения подъезда в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. В Магнитогорск прилетел президент Путин.

Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска унёс жизни 4 человек, до 35 могут оставаться под завалами. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжится и новогодней ночью.

Магнитогорску не до празднования Нового года. Ранним утром в жилом доме на проспекте Карла Маркса в центре города взорвался газ. Во всяком случае, именно это основная версия Следственного комитета, МЧС и ФСБ. Обрушился подъезд 10 этажного дома. Люди в своих квартирах безмятежно спали – сегодня официальный выходной. ЧП произошло в седьмом подъезде. От него осталась лишь одна стена, судя по фотографиям с места трагедии. Квартиры в соседних подъезды – всего их 12 – тоже пострадали. Повреждённые окна и балконы, треснувшие стены. Взрывной волной выбило стёкла на балконах нескольких этажей в доме напротив. Момент обрушения подъезда попал на видео. Судя по кадрам, взрыв был сильный. Это же подтвердила «Эху» одна из жительниц пострадавшего дома Зоя.

В рухнувшем подъезде жили 120 человек. Около 30 вскоре вышли на связь и успокоили близких, друзей и знакомых: с ними всё в порядке, они живы. При взрыве дома их не было. Заявления властей Челябинской области пугающие: под завалами может находиться почти 80 человек, позже эта цифра уменьшилась вдвое. Работы по расчистке завалов идут многие часы, но пока ничего обнадёживающего. Никого за это время не нашли. Четверо погибших, в том числе ребёнок и две женщины были извлечены из-под завалов. Пятеро пострадавших в больнице, у людей травмы и обморожения, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она приехала на место трагедии в Магнитогорске. По её словам, среди пострадавших и подросток.

Самый тяжёлый пострадавший уже прооперирован – он в реанимации, добавила Скворцова. Жителям подъездов, соседних с рухнувшим предложили разместиться в близлежащей школе. Горожане туда приносили пострадавшим тёплые вещи и горячий чай. Некоторые пытались вернуться в свои квартиры, их туда не пускали, рассказала «Эху» местная жительница Рамиля Гумерова.

Работы в Магнитогорске продолжают при искусственном освещении — под светом прожекторов. Искать людей под завалами будут и ночью. Несмотря на то, что температура может опуститься до минус 27 градусов. И возможность дальнейшего обрушения дома, сообщил представитель МЧС России Тимур Хикматов.

В МЧС уверяют, что сил и средств для поисково-спасательной операции хватит. В Магнитогорск приехал глава ведомства Зиничев и начальник СК Бастрыкин. Траур по погибшим в Челябинской области объявят после завершения операции.

Магнитогорский металлургический комбинат окажет гуманитарную и финансовую помощь пострадавшим в  результате обрушения подъезда. Об этом рассказал представитель ММК Кирилл Голубков. Он добавил, что за ходом устранения последствий ЧП Виктор Рашников будет наблюдать лично.

Все люди, лишившиеся крова из-за трагедии в Магнитогорске, размещены по местным общежитиям и гостиницам. Горожане поддерживают пострадавших, сбор помощи проходит в колоссальном масштабе. Об этом в эфире «Эха» рассказала журналист издания magcity74.ru Мария Лисина.

Специалистам МЧС хватает технических средств для проведения спасательных работ в Магнитогорске. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов. «Технических средств, необходимых для работы, хватает. Там собралась очень большая межведомственная группировка. Работает тяжелая инженерная техника, краны, самосвалы. Специалисты из «Центроспаса» и «Лидера» – серьезные профессионально подготовленные специалисты. На место стекаются все новые и новые подразделения», — сказал он. Пахомов отметил, что сейчас на месте работают аэромобильные группировки МЧС, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» из Москвы, специалисты Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС «Центроспас», кинологи, а также проводятся минуты тишины. По его словам, семьям пострадавших и погибших людей оказывают психологическую помощь и поддержку психологи МЧС и РСЧС. Пахомов добавил, что к месту взрыва был доставлен диагностический комплекс «Стрела». Специалисты этого комплекса будут проверять целостность этого здания и возможность дальнейшего проживания в нем. Он подчеркнул, что если будут обнаружены хоть малейшие угрозы для жизни жителей других подъездов здания, они будут эвакуированы. Пахомов заключил, что ситуация сложная, однако предпринимаются все необходимые меры для спасения людей. Спасатели работают в сложных условиях с риском для жизни, заявил Пахомов, но требования и технику правил безопасности они не нарушают.

Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске в очередной раз показало глобальную проблему, связанную с газификацией хрупких построек. Об этом в эфире «Эха» сказал бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Трагедия обязывает власти к очередному проведению масштабных проверок, но эта активность будет полезной, считает Евгений Ройзман.

Комментарии

7

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nikylka 31 декабря 2018 | 18:16

Бедные люди.

kir_pich_101 31 декабря 2018 | 18:27

Вообще необходимо отказываться от газа в панельных домах, при взрыве складываются, как карточный домик.
Надо электрифицировать электроплиты.
Не для расейского раздолбайского отношения газификация в многоэтажках.

neyexo 31 декабря 2018 | 18:34

kir_pich_101: все дома в опасности.
При проектировании возможный взрыв газа не учитывается.
Нагрузки в конструкции всегда предельные

stoik68 31 декабря 2018 | 18:29

Неужели это газ???

vasili19051969 31 декабря 2018 | 18:34

stoik68: Нет петарду взорвали.

neyexo 31 декабря 2018 | 18:36

stoik68:
да, газ, в смеси с воздухом образуется гремучая смесь, даже взвешенная в воздухе мука взрывается, раньше мукомольные заводы взрывались

neyexo 31 декабря 2018 | 18:31

Развлекательная НГ-программа по ТВ идет по плану.
Наверно, даже в самой Челябинской области

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