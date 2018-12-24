Спасательные работы в связи с взрывом дома в Магнитогорске продолжатся ночью

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

«Работы будут продолжаться столько, сколько будет нужно. Пока сложно прогнозировать, сколько времени потребуется, так как работы ведутся очень осторожно», — сказал он, отметив, что режим ЧС будет сохраняться до завершения спасательных операций.

По словам Д.Федечкина, в рамках спасательных работ весь дом был отключен от электричества.

Д.Федечкин подчеркнул, что пострадавшим будет предоставлено сначала временное жилье, а впоследствии постоянное жилье в собственность.

Он добавил, что в настоящий момент собрано достаточное количество предметов гуманитарной помощи для оперативного решения возникающих вопросов и оказания помощи пострадавшим.

Сегодня утром в результате взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома в Магнитогорске. По последним данным, 4 человека погибло. МЧС сообщает, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.