В отставку ушел пресс-секретарь Ватикана Грэг Берк

Также свой пост покинул помощник официального представителя Святого престола Гарсиа Овейеро. Берк руководил пресс-службой Ватикана больше двух лет. О причинах его ухода ничего не говорится. Как отмечает агентство Reuters, руководители папской пресс-службы оставили свой пост после того, как вопросами коммуникации в Ватикане стал заниматься итальянский журналист и близкий друг Папы Франциска Андреа Торниелли.