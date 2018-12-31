Следователи, по некоторым данным, обнаружили тело пропавшей больше недели назад клиентки сервиса BlaBlaCar Ирины Ахматовой. Задержанный по подозрению в убийстве 39-летний Виталий Чикирев сам показал место под Серпуховом, где он оставил труп, — рассказал источник агентства «Москва» в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что Чикирев признал свою вину.

Ахматова пропала больше недели назад, когда выехала из Москвы в Тулу. Сообщалось, что на юге Москвы она подобрала попутчика, которого нашла через интернет-сервис. Про Чикирева известно, что он служил в горячих точках и несколько раз был судим за преступления на сексуальной почве.