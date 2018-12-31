Неизвестной остается точная цифра пропавших без вести в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев говорит, что под завалами могут оставаться до 40 человек. Глава Челябинской области Борис Дубровский говорит, что им неизвестна судьба 35-ти человек, в том числе семерых детей.

Тем временем Владимир Путин, который несколько часов назад прилетел в город, посетил место происшествия, принял участие в работе оперативного штаба МXC и встретился в больнице с одним из пострадавшим, 13-летним подростком.

Взрыв в 10-этажном доме в Магнитогорске прогремел рано утром. Сообщается, что это был бытовой газ. Пока, по официальным данным, 4 человека числятся погибшими.