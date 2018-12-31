Неизвестной остается точная цифра пропавших без вести в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев говорит, что под завалами могут оставаться до 40 человек. Глава Челябинской области Борис Дубровский говорит, что им неизвестна судьба 35-ти человек, в том числе семерых детей.
Тем временем Владимир Путин, который несколько часов назад прилетел в город, посетил место происшествия, принял участие в работе оперативного штаба МXC и встретился в больнице с одним из пострадавшим, 13-летним подростком.
Взрыв в 10-этажном доме в Магнитогорске прогремел рано утром. Сообщается, что это был бытовой газ. Пока, по официальным данным, 4 человека числятся погибшими.
Комментарии4
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salhomir__murza 31 декабря 2018 | 17:36
Либералам явно хотелось-бы, чтобы число жертв было-бы несколько тысяч.
gordy 31 декабря 2018 | 17:38
"Неизвестной остается точная цифра "
Не цифра, а число: по всему видно, двузначное?
secondvenmud 31 декабря 2018 | 17:39
3,14 .... !!!
tv_victim 31 декабря 2018 | 17:36
Еще более неизвестным навсегда останется число погибших из-за приезда всего росначальства.... Вместо реальной работы по спасению там, небось, сплошь оцепление и прочее паскудство в угоду вельможам.... А под завалами - жутко даже подумать, что люди чувствуют, если еще живы....