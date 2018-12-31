Соединенные штаты официально вышли из ЮНЕСКО
Вступило в силу соответствующее решение американского руководства. В Вашингтоне объясняли такой шаг ростом задолженности в организации, необходимостью фундаментальных реформ и антиизраильской предвзятостью организации. В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансировать ЮНЕСКО после того, как в состав организации на правах полноправного члена приняли Палестинскую автономию. Вслед за Вашингтоном такое решение приняли Израиль и Канада.
Комментарии8
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salhomir__murza 31 декабря 2018 | 17:12
Правильно и сделали. Следующий выход США будет из НАТО.
vezdehod1 31 декабря 2018 | 17:26
salhomir__murza:
Правильно и сделали. Следующий выход США будет из НАТО.
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А Белоруссии из состава Союзного государства.
salhomir__murza 31 декабря 2018 | 17:33
vezdehod1:
А Одесской и Херсонской народных республик и состава Украины.
Лет через десять в мире появится еще сотня государств, в половина из них в Украине, Румынии...А половина в Турции, Испании, Великобритании, Италии, Франции, США, Канаде, Грузии...
dominator13 31 декабря 2018 | 17:13
А восстановление Пальмиры?Это же скрепоносное наследие
sasass 31 декабря 2018 | 17:18
Потому что ЮНЕСКО находиться под пятой России..
kitaiss 31 декабря 2018 | 17:18
согласен с ними...все эти юнески-чаушески - беспонтовые организации...
ara_1 31 декабря 2018 | 17:20
Народ спрашивает, чем хорош Трамп- вот этим и хорош: на порядок меньше лицемерия и идиотизма, чем при обамовском режиме.
grazschdanin 31 декабря 2018 | 17:38
Конец года принес самую смешную новость года: несмотря на бум сланцевого газа, несмотря на попытки Вашингтона "посадить Евросоюз на американский СПГ" и на весь остальной шум, который США производят по поводу своей "энергетической революции"... очередной газовоз отвозит российский СПГ для согрева американского восточного побережья...