Соединенные штаты официально вышли из ЮНЕСКО

Вступило в силу соответствующее решение американского руководства. В Вашингтоне объясняли такой шаг ростом задолженности в организации, необходимостью фундаментальных реформ и антиизраильской предвзятостью организации. В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансировать ЮНЕСКО после того, как в состав организации на правах полноправного члена приняли Палестинскую автономию. Вслед за Вашингтоном такое решение приняли Израиль и Канада.