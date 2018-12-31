Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца попутчика женщины, пропавшей при поездке из Москвы в Тулу
29-летняя Ирина Ахматова взяла его через сервис BlaBlaCar.
39-летнего Виталия Чикирева обвиняют в умышленном убийстве Ахматовой. Чуть ранее он признался в своей причастности к преступлению. По версии следствия, пропавшая женщина, которая являлась директором одного из ресторанов сети быстрого питания Burger King, поехала в Тулу на машине навестить своих родителей. По дороге она воспользовалась сервисом BlaBlaCar и взяла Чикирева в качестве попутчика. Предполагается, что мужчина подсел к Ахматовой в районе одной из станции метро на юге столицы. Между тем, по данным газеты «Московский комсомолец», Чикирев ранее уже был судим за изнасилования и разбой. Кроме того, издание утверждает, что он служил в горячих точках и проходил спецподготовку. В частности, как пишет газета, обвиняемый в убийстве Ахматовой состоял в организации ветеранов локальных войн «Боевое братство».
Местоположение Ахматовой, пропавшей более недели назад, до сих пор не установлено.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 31 декабря 2018 | 17:18
Разогнать бы такое "братство" ко всем еменям! И тщательно, о-о-очень тщательно проверить каждого, кто в нем состоит! А руководство - особенно! А то уже совсем задрали со своим поклонением войне и грубой силе.... Дебилы, сами живут в каменном веке и страну туда же тянут.....
sasass 31 декабря 2018 | 17:22
Жадность сгубила человека...