Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца попутчика женщины, пропавшей при поездке из Москвы в Тулу

29-летняя Ирина Ахматова взяла его через сервис BlaBlaCar.

39-летнего Виталия Чикирева обвиняют в умышленном убийстве Ахматовой. Чуть ранее он признался в своей причастности к преступлению. По версии следствия, пропавшая женщина, которая являлась директором одного из ресторанов сети быстрого питания Burger King, поехала в Тулу на машине навестить своих родителей. По дороге она воспользовалась сервисом BlaBlaCar и взяла Чикирева в качестве попутчика. Предполагается, что мужчина подсел к Ахматовой в районе одной из станции метро на юге столицы. Между тем, по данным газеты «Московский комсомолец», Чикирев ранее уже был судим за изнасилования и разбой. Кроме того, издание утверждает, что он служил в горячих точках и проходил спецподготовку. В частности, как пишет газета, обвиняемый в убийстве Ахматовой состоял в организации ветеранов локальных войн «Боевое братство».

Местоположение Ахматовой, пропавшей более недели назад, до сих пор не установлено.