"Владимир Путин принял участие в работе оперативного штаба МЧС в Магнитогорске"

Сегодня утром в городе в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд 10-этажного дома. Как сообщает местная пресса, президент осмотрел место взрыва и направился в больницу, где находятся пострадавшие. По последним данным, в результате ЧП погибли 4 человека. Два десятка получили различные травмы. В МЧС говорят, что остается неясной судьба еще 35-ти жильцов дома.

Все люди, которые лишились крова из-за трагедии, размещены в местных общежитиях и гостиницах. Жители Магнитогорска поддерживают пострадавших. Идет сбор помощи, — рассказала «Эху» журналист местного интернет-издания Magcity74.ru Мария Лисина.

По словам спасателей, работы на месте происшествия осложняет угроза нового обрушения.

Обрушение части дома в Магнитогорске произошло после мощного взрыва. Об этом «Эху» рассказала жительница одного из подъездов здания Зоя. Она добавила, что никаких требований эвакуироваться из своей квартиры она не получала.