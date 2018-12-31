Владимир Путин принял участие в работе оперативного штаба МЧС в Магнитогорске
Сегодня утром в городе в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд 10-этажного дома. Как сообщает местная пресса, президент осмотрел место взрыва и направился в больницу, где находятся пострадавшие. По последним данным, в результате ЧП погибли 4 человека. Два десятка получили различные травмы. В МЧС говорят, что остается неясной судьба еще 35-ти жильцов дома.
Все люди, которые лишились крова из-за трагедии, размещены в местных общежитиях и гостиницах. Жители Магнитогорска поддерживают пострадавших. Идет сбор помощи, — рассказала «Эху» журналист местного интернет-издания Magcity74.ru Мария Лисина.
По словам спасателей, работы на месте происшествия осложняет угроза нового обрушения.
Обрушение части дома в Магнитогорске произошло после мощного взрыва. Об этом «Эху» рассказала жительница одного из подъездов здания Зоя. Она добавила, что никаких требований эвакуироваться из своей квартиры она не получала.
Комментарии18
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tv_victim 31 декабря 2018 | 17:06
Осмотрел.... А могли бы еще спасти кого-нибудь, вместо оцепления, зачисток и проверок....
gordy 31 декабря 2018 | 17:35
"Владимир Путин принял участие в работе оперативного штаба МЧС в Магнитогорске"
Помог?
andy66 31 декабря 2018 | 17:07
ну, теперь точно работа больницы будет полностью парализована...
putin_itogy 31 декабря 2018 | 17:08
Абсолютно правильное решение!
Путин, а в вас есть что-то человеческое.
В отличии от Медведева..
piterrr 31 декабря 2018 | 17:10
Сначала эта шваль гэбистская из питерской подворотни ограбила всю Россию, утопила её и людей в нищете и разложении, а теперь она для дебилов организует "штабы" на её разворованной этой крысой территории!
nalix 31 декабря 2018 | 17:18
piterrr: Нехорошо конечно выражаться резкими словами. Но поддерживаю целиком и полностью . Вместе с нежелательными резкими словами !
piterrr 31 декабря 2018 | 17:38
nalix: А нет уже других-то слов, нету!!...За 19 лет зависания этого вора в бюджет РФ просто упали три триллиона долларов США!..Где они?..За такие деньги всю Россию можно было в порядок привести!..А эта гнида со своей холуйнёй все эти триллионы растащили по оффшорам, всё разворовали!
rifles 31 декабря 2018 | 17:12
И толку от его "прибытия"
norgemann 31 декабря 2018 | 17:14
Рейтинг свой повышает, лидер местной ОПГ. Почему в Зимнюю Вишню не приехал где много детей сгорело, а? Разграбили Россию, в стране уже полная Опа, а он о рейтинге задумался.
hagana 31 декабря 2018 | 17:22
norgemann: Так теперь запись новогоднего поздравления придется менять ! Там про Магнитогорск не было !
kitaiss 31 декабря 2018 | 17:15
путен лично спас из завалов 15 человек...точную цифру узнаем от песочкина иле от киселя...
kp6ic 31 декабря 2018 | 17:17
что-то регулярно взрываются дома у нас. надо не в белоруссию миллиарды закачивать, а о своих людях думать. не понимаю я этого.
opponent70 31 декабря 2018 | 17:18
"Она утонула..."
hagana 31 декабря 2018 | 17:20
А это точно сам Путин ?
kitaiss 31 декабря 2018 | 17:27
Человек внешне похожий на президента...
salut__521 31 декабря 2018 | 17:24
Путинская взрывательно-пожаро-утопленническая карма холится, лелеется и развивается...
askol2016 31 декабря 2018 | 17:30
Наш пострел везде поспел. Сидел бы болезный у себя в Сочах, да не дергался. А то, вместо разбора завалов шла зачистка ФСО, чтобы на полкилометра ни одной души. Не случайно с утра трое погибших, а к вечеру - всего четверо. А под бетонными плитами десятки людей лежат бес помощи
vtodorol 31 декабря 2018 | 17:37
И сколько стоит перелет этого Ничтожества из Сочи в Магнитогорск и обратно ?И сколько там семьям погибших и пострадавших?