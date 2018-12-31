Первый претендент на участие в президентских выборах подал документы в избирком Украины
Первый претендент на участие в президентских выборах подал документы в избирком Украины. Это бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. Сегодня в стране стартовала президентская кампания. Выборы президента Украины назначены на 31 марта наступающего года.
Комментарии4
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danko_wurda 31 декабря 2018 | 16:39
Петр Порашенко.
sg116 31 декабря 2018 | 16:45
Всех с наступающим и прощевайте. Честно говоря заебала эта помойка, где главред сопливый тюфяк, модераторы жалкие трусы а большая часть комментаторов - конченые пидорасы... Всех благ и сдохните поскорее дешевые холуи заокеанских ублюдков. С Новым Годом и пошло на хуй это Эхо.. Окончательно превратилось в полное говно.. Все, сегодня удаляю свою учетку навсегда.
Есть, есть даже здесь адекватные люди. Поздравляю их искренне с Праздником.. Остальные .. ездуйте в теплые края. Терпеть не могу двуличных пидорасов..
ЗЫ Модераторам. 116 - это столько банов Вам!!! а не мне ))) Лохи несчастныее. Мне завести новый ник занимало 5 минут.. А вы с каждой попыткой забанить лишь лишний раз обсирались.. Все, достали дебилы.. Вас учить я больше не намерен.. Адью-с..,
able_seamans 31 декабря 2018 | 16:58
sg116: Да греби уже, кому ты нафиг нужен! Форум очистится от всяких неадекватных ушлепков типа тебя...
sunixyivchai 31 декабря 2018 | 17:32
Фу как пошло! Очередная показуха от блока Парашенко.