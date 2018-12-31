Цена на российский газ для Армении в следующем году вырастет со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров
Цена на российский газ для Армении в следующем году вырастет со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. Об этом объявили сегодня в компании «Газпром». В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления концерна Алексея Миллера и исполняющего обязанности вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
Тем временем глава правительства Армении Никол Пашинян заверил, что цена на газ для населения республики в ближайшем будущем не изменится. По его словам, накануне у него был телефонный разговор с президентом России. Пашинян и Владимир Путин обсуждали исключительно вопрос о цене на энергоноситель.
Комментарии11
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glotze7 31 декабря 2018 | 16:52
Бей своихЪ, чтоб чужие боялись!
pontifig 31 декабря 2018 | 16:59
в воронеже уже нечего бомбить ?
shadowgabriel 31 декабря 2018 | 16:59
Гнусная манера использовать экономику для давления на народ, не желающий зависеть от Кремля.
nf5096004 31 декабря 2018 | 17:01
Когда мир поймет. что зависеть от российских углеводородов опасно для их стран.
skuller 31 декабря 2018 | 17:08
nf5096004: А чего опасного то?
freshener 31 декабря 2018 | 17:12
nf5096004:
На редкость интеллектуальное утверждение.
А от углеводородов какой страны зависеть безопасно?
nepeanois 31 декабря 2018 | 17:37
freshener: тоже верно. все без исключения режимы стран - сырьевых придатков 100% у@банские. и все по "странному" стечению обстоятельств друзья путина
victor_xy 31 декабря 2018 | 17:17
Подловили поганца пендосика... :-D - теперь этот отпрыск дьявола посидит чуток в казематах "кровавого режима", ...покуда не обменяют на кого надо, да...
memulleave1983 31 декабря 2018 | 17:20
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ukrotomos 31 декабря 2018 | 17:22
Хорошая цена! Грех жаловаться.
kuchumka 31 декабря 2018 | 17:30
Ну и правильно, поддерживаю!