Цена на российский газ для Армении в следующем году вырастет со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. Об этом объявили сегодня в компании «Газпром». В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления концерна Алексея Миллера и исполняющего обязанности вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Тем временем глава правительства Армении Никол Пашинян заверил, что цена на газ для населения республики в ближайшем будущем не изменится. По его словам, накануне у него был телефонный разговор с президентом России. Пашинян и Владимир Путин обсуждали исключительно вопрос о цене на энергоноситель.