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16:32, 31 декабря 2018

Посольство США своевременно оповестили о задержании американского гражданина в Москве

Посольство США своевременно оповестили о задержании американского гражданина в Москве. Об этом сообщили в российском МИДе. Пола Уилана подозревают в шпионаже. Сотрудники ФСБ задержали его еще в минувшую пятницу, однако о случившемся сообщили лишь сегодня. Детали пока не уточняются.
Американцу грозит от 10-ти до 20-ти лет лишения свободы.

Комментарии

10

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parasuk_ 31 декабря 2018 | 16:35

Попался. Теперь будет агентуру сдавать. То-то гозман с альбац истерят и лают из своего вонючего кутка громче обычного

(комментарий скрыт)

serhio_25__ 31 декабря 2018 | 16:35

Сейчас эховские хомяки забегают в защиту своего коллеги.

profi1962 31 декабря 2018 | 16:45

Для обмена на Бута и Бутиной набирают количество. Возьмите там родственников жуликов из Думы и Правительства, так на всякий случай.

aleksandr39 31 декабря 2018 | 16:49

Про американца не интересно ,то ли дело рассказали бы подробности как "простые безработные гомосеки " Чепига и Мишкин по поддельным паспортам приехали в Англию и ОТРАВИЛИ Скрипаля .

sg116 31 декабря 2018 | 16:49

Всех с наступающим и прощевайте. Честно говоря заебала эта помойка, где главред сопливый тюфяк, модераторы жалкие трусы а большая часть комментаторов - конченые пидорасы... Всех благ и сдохните поскорее дешевые холуи заокеанских ублюдков. С Новым Годом и пошло на хуй это Эхо.. Окончательно превратилось в полное говно.. Все, сегодня удаляю свою учетку навсегда.
Есть, есть даже здесь адекватные люди. Поздравляю их искренне с Праздником.. Остальные .. ездуйте в теплые края. Терпеть не могу двуличных пидорасов..
ЗЫ Модераторам. 116 - это столько банов Вам!!! а не мне ))) Лохи несчастныее. Мне завести новый ник занимало 5 минут.. А вы с каждой попыткой забанить лишь лишний раз обсирались.. Все, достали дебилы.. Вас учить я больше не намерен.. Адью-с..,

glotze7 31 декабря 2018 | 16:55

sg116: Рад, что уходите, не забудьте отключить газ, свет и интернет.

mucha2018 31 декабря 2018 | 17:02

sg116: glotze7: Давай, до свидания! Но ведь не уйдёшь, мразь...

stopkran1969 31 декабря 2018 | 17:13

sg116: с наступающим! Почаще усирайся и лижи боты кормильцам, не злись на санитаров, они на работе, ну и скорейшего выздоровления

voenpes 31 декабря 2018 | 17:00

Набирают товар для обмена. А вообще-то зря. Теперь мадам Бутиной могут тоже на двадцаточку пересмотреть, несмотря на "сделку".

us101 31 декабря 2018 | 17:05

Помнится в 90х, когда набирали Американцев на обмен членов своей групировки, одного так же с пафосом задержали за использование шпионского оборудования - GPS...
Подло и Глупо? - Да, но зато эффективно при общении гопников с цивилизацией.

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