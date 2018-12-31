Посольство США своевременно оповестили о задержании американского гражданина в Москве. Об этом сообщили в российском МИДе. Пола Уилана подозревают в шпионаже. Сотрудники ФСБ задержали его еще в минувшую пятницу, однако о случившемся сообщили лишь сегодня. Детали пока не уточняются.

Американцу грозит от 10-ти до 20-ти лет лишения свободы.