Режиссер Алексей Красовский перенес премьеру фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде из-за трагедии в Магнитогорске. Комедия должна была выйти сегодня на YouTube-канале автора картины. Как написал сам Красовский на своей странице в Facebook, показывать в такой день комедию, пусть даже и не очень смешную, он считает неправильным. О новой дате показа он сообщит позже. Лента приковала к себе внимание еще до выхода. Ряд депутатов и чиновников потребовали от Минкульта не выдавать комедии о блокадном Ленинграде прокатного удостоверения. Прокуратура Петербурга начала проверку.