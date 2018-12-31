Режиссер Алексей Красовский перенес премьеру фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде из-за трагедии в Магнитогорске
Режиссер Алексей Красовский перенес премьеру фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде из-за трагедии в Магнитогорске. Комедия должна была выйти сегодня на YouTube-канале автора картины. Как написал сам Красовский на своей странице в Facebook, показывать в такой день комедию, пусть даже и не очень смешную, он считает неправильным. О новой дате показа он сообщит позже. Лента приковала к себе внимание еще до выхода. Ряд депутатов и чиновников потребовали от Минкульта не выдавать комедии о блокадном Ленинграде прокатного удостоверения. Прокуратура Петербурга начала проверку.
Комментарии11
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kreamssdick 31 декабря 2018 | 16:35
А в кинотеатрах Ёлки, а по телеку Петросян, гуляй, Россия
suren_112 31 декабря 2018 | 16:39
kreamssdick:
А на Дожде сейчас Шевчук поет свои сатирические песни про Путина.
dotore79 31 декабря 2018 | 16:36
Какой совестливый!!! Рукопожимаю!!!
parasuk_ 31 декабря 2018 | 16:40
Фильм говно, кстати. Но либероиды слетаются на него повинуясь своей природе :)
kreamssdick 31 декабря 2018 | 16:44
По иронии судьбы название характеризует сегодняшнюю ситуацию. Такой вот Праздник у нас.
suren_112 31 декабря 2018 | 16:53
kreamssdick:
В Магнитогорске в основном живет ватное население.
salhomir__murza 31 декабря 2018 | 17:14
suren_112:
Что, либеральная прокладка, ватников не жалко?
salhomir__murza 31 декабря 2018 | 17:16
kreamssdick:
Праздник сегодня действительно у либеральной мрази. Погибли же русские ватники, в Магнитогорске либералов-то не сыщешь.
orlov_a_v 31 декабря 2018 | 17:25
kreamssdick: у вас всегда праздник когда детей на донбассе убивают, такая ваша бандеровская сущность.
sg116 31 декабря 2018 | 16:52
Всех с наступающим и прощевайте. Честно говоря заебала эта помойка, где главред сопливый тюфяк, модераторы жалкие трусы а большая часть комментаторов - конченые пидорасы... Всех благ и сдохните поскорее дешевые холуи заокеанских ублюдков. С Новым Годом и пошло на хуй это Эхо.. Окончательно превратилось в полное говно.. Все, сегодня удаляю свою учетку навсегда.
Есть, есть даже здесь адекватные люди. Поздравляю их искренне с Праздником.. Остальные .. ездуйте в теплые края. Терпеть не могу двуличных пидорасов..
ЗЫ Модераторам. 116 - это столько банов Вам!!! а не мне ))) Лохи несчастныее. Мне завести новый ник занимало 5 минут.. А вы с каждой попыткой забанить лишь лишний раз обсирались.. Все, достали дебилы.. Вас учить я больше не намерен.. Адью-с..,
izchulana 31 декабря 2018 | 16:58
Какое перворазрядное благородство..