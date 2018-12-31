Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где этим утром произошел взрыв бытового газа в жилом доме
Из аэропорта президент направился в район трагедии. Он уже находится в оперативном штабе МЧС.
В результате взрыва, по официальным данным, погибли 4 человека. Почти два десятка обратились за медицинской помощью. Спасатели говорят, что до сих пор остается неясной судьба более 30 человек.
Седьмой подъезд в жилом доме обрушился рано утром. Спасатели пока не могут использовать там тяжелую технику, поскольку существует угроза, что обрушатся еще две стены дома. Министр здравоохранения Вероника Скворцова предупреждает, что шансы найти выживших под завалами уменьшаются со временем. В Магнитогорске сейчас уже темнеет, температура воздухе в городе минус 17 градуса. Ночью ожидается до минус 27-ми.
Комментарии1
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twoseradser1974 31 декабря 2018 | 17:32
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