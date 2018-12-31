Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома из-за взрыва газа погибли люди, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко. «Для координации работы следственно-оперативной группы СК России и организации взаимодействия со всеми службами, работающими на обрушения подъезда, в Магнитогорск вылетел председатель следственного комитета России», — сказала Петренко.