Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома из-за взрыва газа погибли люди, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко. «Для координации работы следственно-оперативной группы СК России и организации взаимодействия со всеми службами, работающими на обрушения подъезда, в Магнитогорск вылетел председатель следственного комитета России», — сказала Петренко.
Комментарии8
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tv_victim 31 декабря 2018 | 16:09
Судя по количеству слетевшегося начальства - никого уже не спасут. Шансов нет. Люди гибнут за пиар... За пиар начальства.
putin_itogy 31 декабря 2018 | 16:30
tv_victim: Люди в провинции гибнут, в основном из за распиздяйства,
к сожалению..
piterrr 31 декабря 2018 | 16:13
Вся шваль из-за своих новогодних столов, заваленных чёрной икрой и французским шампанским повылезала!
suren_112 31 декабря 2018 | 16:20
piterrr:
А ведь кованая гебня может легко объявить это терактом, и все свалить на пресловутых "украинских террористов", а содействовали им, якобы российские либералы.
harra 31 декабря 2018 | 16:14
Магнитогорские следаки на столько не профессиональны, что им для координации нужен потенциальный гражданин Чехии?
dwoq 31 декабря 2018 | 16:15
Представляю как там сейчас ад из-за этих персон. Наверняка весь город стоит в пробках.
basman 31 декабря 2018 | 16:16
ну теперь погибшие воскреснут, дом восстановится, а виноватые уже пишут яку с повинной!
ft18 31 декабря 2018 | 16:29
Теперь, раз Сам Фюрер поехал, вся его приблуда соревноваться будет в "оперативном реагировании".