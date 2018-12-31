Российский МИД утверждает, что поставил в известность США о задержании в Москве американца
Мужчину подозревают в шпионаже.
Американское посольство своевременно уведомили об инциденте с их гражданином. В строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией, сообщили в МИДе агентству РИА «Новости». От дальнейших комментариев на Смоленской площади отказались и направили в ФСБ. Именно эта спецслужба в пятницу задержала гражданина США. Об инциденте стало известно утром. Имя задержанного Пол Уилан, его подозревают в шпионаже. На американца завели уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет заключения. В Госдуме предложили не связывать задержание американца с делом россиянки Марии Бутиной в Штатах, за океаном её обвиняют в шпионаже в пользу России. Здесь спецслужбы по выражению зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного «работают в плановом режиме». И связывать два задержания нельзя. Бутиной на днях смягчили режим содержания в тюрьме. И разрешили днём гулять и общаться с другими заключёнными, передаёт «Интерфакс».
В России в прошлом году за шпионаж привлекли к уголовной ответственности двух человек, за год до этого трёх, говорится в отчете департамента при Верховном суде.
Комментарии11
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kuzma36 31 декабря 2018 | 16:11
Эта падаль одна не ходит! Поэтому ,ребята,постарайтесь накрыть всю американскую банду!
Работайте,братья!
tvitov66 31 декабря 2018 | 16:22
+ 1 заложник - мы заставим Трампа встречаться!
suren_112 31 декабря 2018 | 16:29
tvitov66:
Американцы могут надыбать десятки российских шпионов. России столько американцев не найти, придется срывать зло на Шендеровиче и Чубайсе.
chimp2013 31 декабря 2018 | 16:23
А не пора ли закрыть границу, дабы ни одна сытая буржуйская рожа с айфонам не смогла завидовать россиянам.
parasuk_ 31 декабря 2018 | 16:27
Вообще-то, бутину не обвиняют в шпионаже. А только в только в том, что она работала лоббистом без регистрации. У нас за это весь либеральный кагал закрыть можно :)
suren_112 31 декабря 2018 | 16:32
parasuk_:
Может и не работала, но если бы предложили, могла бы и поработать.
86% русских ненавидят США и западные ценности, и они готовы работать против США и демократии. Причем не только бесплатно, но и готовы сами приплачивать чекистам, чтобы им позволили шпионить.
curious69_ 31 декабря 2018 | 16:28
Вот что интересно.... Если в США осудят какого нибудь Бута на 20 лет , то он ТОЧНО будет сидеть в узилище ,пока не кончится срок или не обменяют. А если в России осудят какого нибудь американца на 20 лет , то он ТОЧНО не отсидит свой срок, т.к. путин помрёт раньше. Принимаю ЛЮБЫЕ ставки.
peresvet73 31 декабря 2018 | 16:29
Путин набирает американских граждан в заложники, для обмена на русскую уголовную шваль, типа Бута.
suren_112 31 декабря 2018 | 16:36
peresvet73:
Бут нанес Соединенным Штатам огромный ущерб. Вы, как российский гражданин, должны радоваться, что вражеской стране нанесен ущерб, как радовался бы любой американский гражданин, узнав о нанесении американским гражданином большого ущерба вражеской России.
zemljanka 31 декабря 2018 | 16:31
Долго репу чесали...
Свободу Машеньке!
imellendorf 31 декабря 2018 | 17:32
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