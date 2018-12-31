Российский МИД утверждает, что поставил в известность США о задержании в Москве американца

Мужчину подозревают в шпионаже.

Американское посольство своевременно уведомили об инциденте с их гражданином. В строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией, сообщили в МИДе агентству РИА «Новости». От дальнейших комментариев на Смоленской площади отказались и направили в ФСБ. Именно эта спецслужба в пятницу задержала гражданина США. Об инциденте стало известно утром. Имя задержанного Пол Уилан, его подозревают в шпионаже. На американца завели уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет заключения. В Госдуме предложили не связывать задержание американца с делом россиянки Марии Бутиной в Штатах, за океаном её обвиняют в шпионаже в пользу России. Здесь спецслужбы по выражению зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного «работают в плановом режиме». И связывать два задержания нельзя. Бутиной на днях смягчили режим содержания в тюрьме. И разрешили днём гулять и общаться с другими заключёнными, передаёт «Интерфакс».

В России в прошлом году за шпионаж привлекли к уголовной ответственности двух человек, за год до этого трёх, говорится в отчете департамента при Верховном суде.