Алексей Красовский сегодня отменил премьерный показ в YouTube своей комедии «Праздник»
Режиссер Алексей Красовский сегодня отменил премьерный показ в YouTube своей комедии «Праздник». «Я не могу делать вид, будто не знаю о случившемся в Магнитогорске. Я не знаю, будет ли объявлен в стране траур, но для меня это горе», — написал Красовский в Фейсбуке. Сегодня я мечтаю лишь о том, чтобы всех нашли и спасли. О новой дате премьеры будет объявлено дополнительно, — добавил режиссер.
Комментарии7
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dotore79 31 декабря 2018 | 16:12
Какой совестливый!!!
dotore79 31 декабря 2018 | 16:15
Рукопожимаю!!!
kreamssdick 31 декабря 2018 | 16:17
А Ёлки в кинотеатрах никто не отменит
parasuk_ 31 декабря 2018 | 16:23
Типичный либераст. Прячет свою ублюдочную натуру под маской сострадания, а сам потирает потные ладошки и мечтает собрать побольше просмотров на волне хайпа
zemljanka 31 декабря 2018 | 16:28
Респект.
mihakr 31 декабря 2018 | 16:33
Какой же мерзкий персонаж.
Сначала поливать свой народ дерьмом, а потом типа выражать ему поддержку и сочувствие.
alordrydin1973 31 декабря 2018 | 17:34
С Новым годом поздравляю, Пусть счастливым будет он. Пусть любовь, добро, удачу Принесет он в каждый дом.
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