По разным данным, от 35 до 38 человек числятся пропавшими без вести в Магнитогорске
По данным МЧС, неизвестна судьба 35 человек, которые могли находиться в обрушившейся части дома в Магнитогорске. Мэрия города говорит о 38 пропавших без вести. Ранее сообщалось о том, что разыскивают почти 70 человек.
На данный момент установлена судьба 52 человек. Из них четверо погибших, 16 эвакуированы в пункты временного размещения, 28 вышли на связь и сказали, что были не дома, пятеро госпитализированы, восемь – получили амбулаторную помощь, сообщили в МЧС. Состояние пострадавших разной степени тяжести. Среди них 14-летний подросток. Самый тяжелый больной прооперирован. Он находится в реанимации, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова. Она признала, что шансы найти выживших со временем уменьшаются. Дело в том, что в городе сейчас – 17 градусов мороза и к вечеру еще похолодает. В ходе поисково-спасательных работ используются тепловые пушки. На месте сейчас работают 1400 человек, в том числе кинологи из Екатеринбурга. В ближайшее время к работе подключатся специалисты из Москвы. В операции также задействовано свыше 200 единиц техники. В МЧС говорят об угрозе обрушения еще одной части подъезда. Для определения устойчивости здания в ближайшее время будет использован специальный комплекс «Струна». Тем временем, в Магнитогорск прибыл президент. Предполагается, что он встретится с пострадавшими и руководством Челябинской области.
Взрыв, предположительно бытового газа, произошел рано утром в жилом доме на проспекте Карла Маркса. Сообщалось, что в зоне обрушения проживали 120 человек. Разбор завалов планируется завершить до конца суток. Работы будут вестись и ночью.
Комментарии22
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sorswen 31 декабря 2018 | 16:04
Деду стало скучно? Опять дома?
igorrrpadlowitchs 31 декабря 2018 | 16:22
sorswen: рашкинское мчс , даже не может найти нормальной техники и оборудования для разбора завала! Позорище!
profi1962 31 декабря 2018 | 16:40
igorrrpadlowitchs: Шойгу спасибо родил какое то не то сына, не то дочь. Зато визжал спасатели, могильщики. Ни техники, не средств. Только селектора в тепле мог проводить, да щеки надувать, поможем леса тушить Западу, разберем завалы. Правильно их китайцы на разбор землетрясения не пустили в свое время. Генералов жирных наплодили..
danko_wurda 31 декабря 2018 | 16:43
profi1962: скачешь хохломрас?
suren_112 31 декабря 2018 | 16:47
profi1962:
Согласен. Это территорию, под гнусным названием Россия, нужно превратить в радиоактивную пустыню, чтобы не мешали жить цивилизованным странам. 86% населения этой страны, не способна к демократизации, посему 2-3% вменяемых и нормальных россиян следует эвакуировать в Украину, Грузию, Эстонию, Румынию и другие демократические государства.
suren_112 31 декабря 2018 | 16:26
sorswen:
Валить надо Путина. Этот плешивый урод создал антигуманное оружие, способное развивать в атмосферных условиях развивать скорость, превышающую первую космическую скорость. Если его не остановить, и скорость подобного оружия приблизится ко второй космической, то вся западная цивилизация прогнется под этого монстра.
salhomir__murza 31 декабря 2018 | 17:10
sorswen:
Если бы Деду нужны были домА, то он бы их подорвал в Москве, в кварталах где проживают жирные либеральные шендеровичи и гозманы. Убил бы двух собак. Повысил бы свой рейтинг у населения и ликвидировал бы проамериканскую пятую колону.
cromwel 31 декабря 2018 | 16:11
раньше такие трагедии большей частью происходили в августе. Теперь уже круглогодично.
suren_112 31 декабря 2018 | 16:49
cromwel:
Скоро такое будет происходить ежедневно, пока Путин не уйдет в отставку, или не застрелится.
harra 31 декабря 2018 | 16:17
28 вышли на связь и сказали, что были не дома...
suren_112 31 декабря 2018 | 16:51
harra:
Если бы были дома и погибли, то тогда Путину ничего не оставалось бы, как наконец уйти в отставку.
zemljanka 31 декабря 2018 | 16:20
Соболезнования.
danko_wurda 31 декабря 2018 | 16:41
zemljanka: пицца.
tvitov66 31 декабря 2018 | 16:35
"Семьям погибших в трагедии в Магнитогорске из областного бюджета выплатят по 100 тысяч рублей"
"Vesta седан от 594 900"
Каждая семья сможет пол1чить 1/6 часть новеньких жигулей!
profi1962 31 декабря 2018 | 16:43
Трагедия, только что опять уши трут пропали, улетели что ли в космос? Там родственники уже все на месте. Опять как с "Вишне", начинают тень на плетень, 18 погибло, 26, а в итоге более 70, а они так и снизили число погибших.Будут мозги народу засирать, разными версиями.
danko_wurda 31 декабря 2018 | 16:47
profi1962: урод.
salhomir__murza 31 декабря 2018 | 17:03
profi1962:
Либеральная гнусь хотела бы чтобы ватников в Магнитогорске погибло бы несколько тысяч.
grigol331 31 декабря 2018 | 16:50
Тем временем, в Магнитогорск прибыл президент
и, в связи с этим, по древней русской традиции горожане не выходят на улицы и не приближаются к окнам своих жилищ поглазеть на замаскированных под дымоходы веселых разбитных снайперов.
neyexo 31 декабря 2018 | 16:52
ТВ говорит, Путин "экстренно" вылетел в Магнитогорск - это неверно.
Днем сообщали, что ему позвонил губернатор и доложил о ситуации, а ВВП намереавался отметить НГ там, где запланировал. Я еще хотел, чтобы губернатор извинения попросил за беспокойство.
blahovdav 31 декабря 2018 | 16:56
Где то путлеровское гофно, которое ерничало и хрюкало про взрыв в Ураине? Говорил же скотам: не радуйтесь? Уже дважды ответка прилетела... Соболезнование погибшим...
salhomir__murza 31 декабря 2018 | 17:06
blahovdav:
На Украине на Ценоз.НЕТ, всегда радовались гибели клятых москалей в катастрофах, причем задолго 2014 года. За это Господь отнял у них разум и Крым.
alo0000 31 декабря 2018 | 17:05
Жесть! Соболезнуем пострадавшим!