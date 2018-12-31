По разным данным, от 35 до 38 человек числятся пропавшими без вести в Магнитогорске

По данным МЧС, неизвестна судьба 35 человек, которые могли находиться в обрушившейся части дома в Магнитогорске. Мэрия города говорит о 38 пропавших без вести. Ранее сообщалось о том, что разыскивают почти 70 человек.

На данный момент установлена судьба 52 человек. Из них четверо погибших, 16 эвакуированы в пункты временного размещения, 28 вышли на связь и сказали, что были не дома, пятеро госпитализированы, восемь – получили амбулаторную помощь, сообщили в МЧС. Состояние пострадавших разной степени тяжести. Среди них 14-летний подросток. Самый тяжелый больной прооперирован. Он находится в реанимации, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова. Она признала, что шансы найти выживших со временем уменьшаются. Дело в том, что в городе сейчас – 17 градусов мороза и к вечеру еще похолодает. В ходе поисково-спасательных работ используются тепловые пушки. На месте сейчас работают 1400 человек, в том числе кинологи из Екатеринбурга. В ближайшее время к работе подключатся специалисты из Москвы. В операции также задействовано свыше 200 единиц техники. В МЧС говорят об угрозе обрушения еще одной части подъезда. Для определения устойчивости здания в ближайшее время будет использован специальный комплекс «Струна». Тем временем, в Магнитогорск прибыл президент. Предполагается, что он встретится с пострадавшими и руководством Челябинской области.

Взрыв, предположительно бытового газа, произошел рано утром в жилом доме на проспекте Карла Маркса. Сообщалось, что в зоне обрушения проживали 120 человек. Разбор завалов планируется завершить до конца суток. Работы будут вестись и ночью.