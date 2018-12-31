Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Глава государства в понедельник экстренно вылетел в Челябинскую область, где рано утром прогремел взрыв в жилом доме. Предполагается, что В.Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона, — сообщает «Интерфакс». В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.
Комментарии20
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tv_victim 31 декабря 2018 | 15:48
Фердыщенко вздумал путешествовать....
Даже бригадирова экономка – и та пришла в большое смущение, когда Фердыщенко объявил ей о своем намерении.
– Ну, куда тебя слоняться несет? – говорила она, – на первую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа ради!
Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон.
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
semia 31 декабря 2018 | 15:52
Еще успет нзад в Сочи до Нового года! А Песков намврал,чтоПутин в Москве отмечает! Вруны и воры!
semia 31 декабря 2018 | 16:02
Сейча по быстрому речь перепишут новогоднюю. Вот и все расстройсва Путина! А он Сирию подымет с колен!
gordy 31 декабря 2018 | 15:52
Два дня назад: "Президент России Владимир Путин рассказал, что особо ничего не планирует на новогодние праздники и, скорее всего, останется в Москве, поиграет в хоккей и покатается на лыжах."
Ещё раз убеждаешься, что строить планы в России - безнадёжное занятие?
kreamssdick 31 декабря 2018 | 15:51
Скорей бы сдох старый клоун тупой.
suren_112 31 декабря 2018 | 16:03
kreamssdick:
Чтобы народ поднялся и свалил этого плешивого карлика, нужно чтобы подобная трагедия происходила в России ежедневно, или хотя-бы еженедельно.
tvitov66 31 декабря 2018 | 15:52
Будет билеты на кремлевскую ёлку раздавать от щедрот царских?
vladimirbelarus 31 декабря 2018 | 15:53
Пиарится на костях! У людей горе. а он думает, что сделает что-то лучше. Ручное управление страной скоро потребует переборки картошки по телефону. В конце войны Гитлер тоже решал, какую роту куда выдвинуть, лично.
lenin3 31 декабря 2018 | 15:58
vladimirbelarus: почему пиар?Вошьдь "искренне"наобещает пострадавшим манны небесной,квартир и мульены,а потом будет,как с майскими указами:пострадавшие будут требовать с местных властей,а те отвечать,что Путин вам обещал вот с него и спрашивайте.
Да,и сегодня,без пяти НГ сделает грустное лицо...
piterrr 31 декабря 2018 | 15:54
приползла крыса плешивая...Напялила на своё гэбистское ботоксное рыло вора и убийцы маску страдальца и приползла!..Сначала всё и всех обворовала, страну и людей утопила в разложении и нищете, а теперь приползла типа "порядок" наводить!
vitaliys 31 декабря 2018 | 15:55
Чем на названия аэропортов средства тратить, лучше бы поставили в подъездах газоанализаторы. Про танковую армию на границах с Украиной я уже не говорю.
gregor 31 декабря 2018 | 15:55
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
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Который из них , второй или который под номер 5 ?
skuller 31 декабря 2018 | 15:58
Всё больше убеждаюсь в полной шизофрении наших борцунов...
Не прилетел плохо, прилетел опять плохо.
П.С. Надеюсь 35 человек не под развалинами, а просто уехали отмечать НГ.
harra 31 декабря 2018 | 15:59
Предполагается, что В.Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими ...
Поползет в развалины?
dwoq 31 декабря 2018 | 16:00
Представляю какие там теперь пробки и какую дезорганизацию в работу ликвидаторов внес его визит. Сейчас набегут ФСБ, ФСО, снайперы, менты, зевак зачистят, ликвидаторов обшманают.
ft18 31 декабря 2018 | 16:00
Будь ты проклят, Крысогном!!
jetsam 31 декабря 2018 | 16:00
привык нырять за установленными фсо амфорами,
а тут что - ща подложат потерпевших, чтобы непахан-нецарь-вошьдь
своими ручками выгреб?
как с роликом про котенка - прям угадали и убрали ранее - знали. падлы?
grazschdanin 31 декабря 2018 | 16:02
А Ксюшадь? Навальный? И прочие претенденты в президенты? Где они все? Новый год празднуют?
aleksandr39 31 декабря 2018 | 16:02
"великий вождь " будет лично разбирать завалы .
laksap 31 декабря 2018 | 16:03
Путин - мужик.
Давайте эхомацовцы рвите пердаки.