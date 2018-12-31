Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Глава государства в понедельник экстренно вылетел в Челябинскую область, где рано утром прогремел взрыв в жилом доме. Предполагается, что В.Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона, — сообщает «Интерфакс». В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.