Цена российского газа для Армении с 1 января 2019-го года составит 165 долларов за одну тысячу кубометров
Цена российского газа для Армении с 1 января 2019-го года составит 165 долларов за одну тысячу кубометров, — сообщает Газпром. В 2018-м году Армения получала газ на границе с Россией по 150 долларов за тысячу кубометров, при этом потребители платили 290 долларов, — напоминает ТАСС.
Комментарии5
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v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 15:46
При всём уважении к жителям Армении у меня к Пашиняну негативное отношение - обыкновенная пиндоская подстилка, а поэтому следует уходить из Армении и завязывать с ней все экономические отношения до посадки Пашиняна в камеру.
ura_123 31 декабря 2018 | 15:50
v_ochko_danko1: Вот именно поэтому твоё мнение никого не интересует.
ura_123 31 декабря 2018 | 15:48
Почему долларов,ведь доллару скоро кирдык(с) и более лучше расчеты в национальных валютах!))))
grazschdanin 31 декабря 2018 | 15:57
В 2018-м году Армения получала газ на границе с Россией по 150 долларов за тысячу кубометров, при этом потребители платили 290 долларов
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Вот так на ровном месте «газовики» Армении клали себе в карман почти столько же, за сколько покупали у России.
cromwel 31 декабря 2018 | 16:03
У армянской диаспоры серьёзные лобби в верхушке США и в конгрессе. Эти ребята с голоду не помрут