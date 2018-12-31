Цена российского газа для Армении с 1 января 2019-го года составит 165 долларов за одну тысячу кубометров, — сообщает Газпром. В 2018-м году Армения получала газ на границе с Россией по 150 долларов за тысячу кубометров, при этом потребители платили 290 долларов, — напоминает ТАСС.