Бывший министр экологии Украины первым подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента страны

Бывший министр экологии Украины Игорь Шевченко первым подал документы в Центрально-избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента страны. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Избирательная кампания на Украине стартовала сегодня. ЦИК будет принимать документы кандидатов до 3 февраля. Сами выборы пройдут 31 марта.