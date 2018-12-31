Бывший министр экологии Украины первым подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента страны
Бывший министр экологии Украины Игорь Шевченко первым подал документы в Центрально-избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента страны. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Избирательная кампания на Украине стартовала сегодня. ЦИК будет принимать документы кандидатов до 3 февраля. Сами выборы пройдут 31 марта.
Комментарии1
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cromwel 31 декабря 2018 | 15:55
Видимо на Украине такая же клоунада с выборами как и в России. Мнимые кандидаты делают вид что готовы состязаться в борьбе за Президентское кресло. Потом их плавно выпилят.