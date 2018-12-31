Посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана
Посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана в соответствии с двусторонней консульской конвенцией. Об этом РИА «Новости» заявили в российском МИДе. Сегодня ФСБ объявила о том, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции, возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».
Комментарии12
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ura_123 31 декабря 2018 | 15:40
Шпионская акция! Фоткал кремль?))))
suren_112 31 декабря 2018 | 15:57
ura_123:
Фоткал-не фоткал, Кремль - не Кремль... Наличие разведчиков во вражеской стране, это нормально. Разведчик США в России - это нормально. Нейтрализация и арест разведчика США в России это нормально. То же самое и обезвреживание русских шпионов в США тоже нормально. Потом их просто банально обменивают.
haldey 31 декабря 2018 | 15:59
ura_123: Фоткал кремль?))))
Нет б-дь, варламова пригласили)))
aleksandr39 31 декабря 2018 | 15:45
Будут копить на обмен ШПИОНКИ Бутиной .
suren_112 31 декабря 2018 | 15:51
aleksandr39:
Это очень ценный для США разведчик. Его одного можно сменять на Бутину, Бута и Ярошенко.
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 16:00
aleksandr39: К сведению для вас: - Бутиной, Буту и Ярошенко не инкриминируют шпионскую деятельность. Не выставляйте свою дебильность на люди.
pusto1 31 декабря 2018 | 15:45
нет, не фоткал. Боярышник попробывал.
monik_7 31 декабря 2018 | 15:46
Акция восполнения обменного фонда. Теперь интересно посмотреть кого из русских арестуют в столице нашей Родины Вашингтоне, округ Колумбия
suren_112 31 декабря 2018 | 15:53
monik_7:
Арестуете нашего в Вашингтоне, мы арестуем ваших Шендеровича, Гозмана, Чубайса...
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 15:57
Не когда не слышал, чтобы пиндоские структуры своевременно уведомляли наше посольство при задержание российских граждан! И для защитничков пиндоского шпиона: - данный тип пойман на конкретных делах, а не на вымышленных в отношении российских граждан.
suren_112 31 декабря 2018 | 15:59
v_ochko_danko1:
Это потому что американские разведчики ведут разведывательную деятельность во благо демократии, а русские шпионы шпионят для подрыва демократии и западных ценностей.
crush_test_driver 31 декабря 2018 | 16:03
Во! За Бутину! Вот и будет на кого поменять