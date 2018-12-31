Посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана в соответствии с двусторонней консульской конвенцией. Об этом РИА «Новости» заявили в российском МИДе. Сегодня ФСБ объявила о том, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции, возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».