В Магнитогорске после взрыва в жилом доме ждут президента Путина
В Магнитогорске после взрыва в жилом доме ждут президента Путина, — сообщает челябинский портал 74.ру. По его данным, самолет Путина уже вылетел из Сочи. Подтвердить эту информацию из официальных источников пока не удалось.
Комментарии9
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aleksandr39 31 декабря 2018 | 15:38
Вот приедет барин ,барин нас рассудит .
semia 31 декабря 2018 | 15:45
А говорил Новый год в Москве отмечать будет.А тут в Сочи с Алинкой сидит! Плевал он в глубине души на россиян ! Взрывы домов обрушение мостов -бренд Путина
aleksandr39 31 декабря 2018 | 15:41
Вот что значит "великий вождь " приучил что только он может подарить собачку или квартиру .
briks 31 декабря 2018 | 15:43
Конечно.... Пришлют двойника или тройника ..
pusto1 31 декабря 2018 | 15:43
и что если приедет, людей не вернуть
tv_victim 31 декабря 2018 | 15:44
Фердыщенко вздумал путешествовать.
Даже бригадирова экономка – и та пришла в большое смущение, когда Фердыщенко объявил ей о своем намерении.
– Ну, куда тебя слоняться несет? – говорила она, – на первую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа ради!
Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон.
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
dwoq 31 декабря 2018 | 15:46
Это ж каким надо быть человеком, чтоб переться туда? Он что не понимает что тес самым полностью парализует работы? Сейчас туда набегут тучи ФСБ, ФСО. Начнут всех шерстить, зачищать, перекрывать, запрещать, шманать ликвидаторов аварии чтоб не дай бог кто-нибудь не покусился на него ненароком.
piterrr 31 декабря 2018 | 15:50
поползла крыса плешивая...Напялила на своё гэбистское ботоксное рыло вора и убийцы маску страдальца и поползла!..Сначала всё и всех обворовала, страну и людей утопила в разложении и нищете, а теперь поползла типа "порядок" наводить!
demosua 31 декабря 2018 | 15:55
от же повезло погорельцам...!