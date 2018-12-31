Спасатели не могут задействовать тяжелую технику для разбора завалов в Магнитогорске из-за обрушения стен дома

Спасатели не могут задействовать тяжелую технику для разбора завалов на месте чрезвычайного происшествия в Магнитогорске из-за обрушения стен дома. Руководство МЧС потребовало максимально ускорить поисково-спасательные работы из-за мороза. Сейчас в городе около -17, предстоящей ночью ожидается до -24.