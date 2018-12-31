Спасатели не могут задействовать тяжелую технику для разбора завалов в Магнитогорске из-за обрушения стен дома
Спасатели не могут задействовать тяжелую технику для разбора завалов на месте чрезвычайного происшествия в Магнитогорске из-за обрушения стен дома. Руководство МЧС потребовало максимально ускорить поисково-спасательные работы из-за мороза. Сейчас в городе около -17, предстоящей ночью ожидается до -24.
Комментарии3
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tv_victim 31 декабря 2018 | 15:41
Ой да ладно... Небось из-за приезда Самого не пропускают туда уже ни технику, ни профессиональных спасателей... Переодетые фсошники, небось, изображают спасателей, чтобы САМ мог красиво сняться...
tvitov66 31 декабря 2018 | 15:54
"Но примешь ты смерть от коня своего"(с)ГазЪ из России Прём
vladimirbelarus 31 декабря 2018 | 15:55
Людей давно надо было из дома вывести и быстрее работать. Лежащие под завалами ждут...