Мэр Магнитогорска: Судьба 38 человек остается неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Судьба 38 человек остается неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Это данные мэра города Сергея Бердникова. В то же время, МЧС сообщает о 35 пропавших без вести. Ранее сообщалось, что власти выясняют судьбу 68 человек из обрушившегося подъезда. По последним данным, четыре человека погибли, четверо госпитализированы. Среди них есть ребенок. Министр здравоохранения Вероника Скворцова провела врачебный консилиум по каждому пострадавшему в Магнитогорске, — сообщает Минздрав. Утверждается, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Запасов крови и лекарств хватает.