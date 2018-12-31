Мэр Магнитогорска: Судьба 38 человек остается неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске
Судьба 38 человек остается неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Это данные мэра города Сергея Бердникова. В то же время, МЧС сообщает о 35 пропавших без вести. Ранее сообщалось, что власти выясняют судьбу 68 человек из обрушившегося подъезда. По последним данным, четыре человека погибли, четверо госпитализированы. Среди них есть ребенок. Министр здравоохранения Вероника Скворцова провела врачебный консилиум по каждому пострадавшему в Магнитогорске, — сообщает Минздрав. Утверждается, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Запасов крови и лекарств хватает.
Комментарии3
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kindman_a 31 декабря 2018 | 15:36
Жуткая трагедия.
Да еще зимой, в дикий мороз.
Проклятый год....
suren_112 31 декабря 2018 | 15:49
kindman_a:
Пока либеральная оппозиция не возьмет власть, все это будет продолжаться.
vladimirbelarus 31 декабря 2018 | 16:01
Т.е. без устаревших знаний администраторши-министерши - никуда? Докатились.