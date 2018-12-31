Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске
Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске. Об этом сообщает МЧС России.
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Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске. Об этом сообщает МЧС России.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
Комментарии2
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tv_victim 31 декабря 2018 | 15:36
Ну да, чтобы проблеять очевиднейшие вещи, нужно было переться туда и парализовывать спасательные работы... Ведь там дорога каждая минута, а драгоценнейшее время уходит на обслуживание этих министров, невесть зачем полезших на объект... Теперь еще пупок приедет, там вообще сейчас никого не спасают,, наверное, а просто оцепляют, зачища.т, проверяют и фэсэошников переодевают в спасателей, чтобы пупок на красочном фоне поснимался...
dwoq 31 декабря 2018 | 15:41
А что 35 вытащили из под завалов и все живы оказались?